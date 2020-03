Vyučovanie v školách a škôlkach prerušili i v Pezinku a Senci

Pezinok 9. marca (TASR) - Vyučovanie v školských a predškolských zariadeniach v dôsledku rizika šírenia nového koronavírusu dočasne prerušuje aj mesto Pezinok. Nariadenie platí od utorka (10.3.) do 17. marca (vrátane) pre všetky školy a škôlky, ktorých zriaďovateľom je mesto. Samospráva to oznámila na sociálnej sieti.



Po pondelkovom zasadnutí mestského krízového štábu v Pezinku takisto odporučili zriaďovateľom súkromných škôl a škôlok, aby "veľmi dôsledne zvážili prevádzku svojich zariadení na území mesta v spomínanom termíne". Na území mesta sa s okamžitou platnosťou rušia až do odvolania všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom, dočasne zatvoria tiež základnú umeleckú školu, centrum voľného času, mestské kultúrne inštitúcie a športoviská.



V ďalšom okresnom meste v Bratislavskom kraji v Senci rozhodli dočasne o prerušení vyučovania v školách a škôlkach na pondelok a utorok (10.3.), takisto do 13. marca dočasne uzatvorili pre verejnosť Dom sociálnych služieb. Ani v Senci sa z preventívnych dôvodov neuskutočnia mestom plánované kultúrne podujatia.



O dočasnom prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a mimoškoských zariadeniach i ďalších preventívnych opatreniach rozhodli v uplynulých dňoch v Malackách, v pondelok prijali rovnaké opatrenia i na území hlavného mesta SR Bratislave.



Mestá i obce v Bratislavskom kraji rušia akcie s hromadnou účasťou návštevníkov. Rozsah opatrení i ich platnosť samosprávy priebežne aktualizujú.