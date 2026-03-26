Vývoj cien pohonných látok plynulý chod Detvy negatívne neovplyvní
Autor TASR
Detva 26. marca (TASR) - Aktuálny vývoj cien pohonných látok na svetových trhoch mesto Detva monitoruje, prevádzka mestských firiem je však v súčasnosti stabilná. Ceny na Slovensku nedosahujú úroveň, ktorá by si vyžadovala okamžité krízové opatrenia. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že negatívne neovplyvnia ani plynulý chod Detvy.
Dodal, že v tejto chvíli samospráva neuvažuje o zvyšovaní cien za odvoz odpadu, opatrovateľskú službu či iné mestské výkony v priamej súvislosti s cenami benzínu a nafty. „Situáciu však budeme vyhodnocovať podľa ďalšieho vývoja na trhu,“ objasnil. Čo sa týka efektivity dopravy, mesto podľa neho už v predstihu zaviedlo preventívne mechanizmy na kontrolu nákladov. Všetky autá vozového parku využívajú elektronickú knihu jázd. „Umožňuje efektívne plánovanie trás a úplnú elimináciu neefektívneho využívania vozidiel,“ zdôraznil.
Ako ďalej uviedol, úsporné opatrenia v oblasti vykurovania a energií v budovách robia priebežne v rámci dlhodobej stratégie energetickej efektívnosti. „Nie sú teda len priamou reakciou na aktuálny svetový konflikt,“ spomenul. Budúci vývoj bude podľa samosprávy závisieť od dĺžky a intenzity napätia na Blízkom východe. „Ak by však prišli dramatické zmeny v nákladových položkách našich podnikov, sme pripravení operatívne reagovať,“ potvrdilo mesto Detva.
