VYVOLAL PANIKU: V autobuse je bomba, kričal Košičan

Košice 20. februára (TASR) - Z trestného činu šírenia poplašnej správy obvinila polícia 52-ročného Košičana. V autobuse podľa polície vykríkol, že sa v ňom nachádza bomba. Prítomnosť bomby ani iného nástražno-výbušného systému sa nepotvrdila. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že muž mal v dychu 2,13 promile alkoholu.



K udalosti došlo v stredu (19. 2.) predpoludním v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida v okrese Košice-okolie. „Preľaknutý vodič autobus ihneď odstavil na zastávke v košickej mestskej časti Šaca a cestujúci z neho vystúpili. Muža hliadky okamžite obmedzili na osobnej slobode. Veci, ktoré mal pri sebe, a to ruksak a igelitovú tašku, zaistili a zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie," uviedla s tým, že autobus prekontroloval psovod so psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín.



Muža po vykonaní procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu podľa Ivanovej hrozí trest odňatia slobody na dva roky.