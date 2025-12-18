< sekcia Regióny
Vývoz odpadu v B. Bystrici cez vianočné a novoročné sviatky posilnia
Zber komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov sa bude vykonávať aj počas sviatočných dní 24. a 26. decembra, ako aj 6. januára, teda bez zmeny oproti bežnému týždňu.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka každoročne pristupuje k posilneniu jeho zberu. Vývoz bude zmluvný partner mesta vykonávať takmer každý deň, od 23. decembra do 6. januára, okrem prvého sviatku vianočného (25. 12.), Nového roka (1. 1.) a nedieľ. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Motoristov žiadame, aby s vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu, najmä v čase od 6.00 do 16.00 h. Počas vianočného obdobia môže dôjsť v dôsledku blokovania nádob autami k zvýšenému znečisteniu stojísk. V spojení so snehovými zrážkami to zároveň môže spôsobiť mnohé komplikácie a znečistenie verejného priestranstva,“ upozornila Marhefková.
„Posilnený bude zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber papiera, plastov, skla, kovov na celom území mesta tak, aby nedošlo k výraznému preplneniu nádob. Vzhľadom na vysoký objem vzniknutého odpadu v tomto období môže miestami dôjsť k umiestneniu odpadu vedľa nádob, ktorý zberová osádka pri najbližšom vývoze odstráni,“ doplnila Marhefková.
Mesto žiada obyvateľov, aby obzvlášť počas sviatočných dní odpad dôkladne stláčali a minimalizovali, respektíve natrhali na menšie kusy, najmä kartónové krabice. V prípade zaplnenia jedného stojiska je potrebné využiť susedné.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webe mesta vrátane kontaktov priamo na dispečing zberovej spoločnosti.
