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Vyvrátené a zlomené stromy: Michalovce odstraňujú škody po búrke
Presná finančná výška škôd zatiaľ nie je známa.
Autor TASR
Michalovce 1. júla (TASR) - Po utorkovej (30. 6.) búrke eviduje mesto Michalovce najmä škody na verejnej zeleni. Ide o vyvrátené a zlomené stromy, popadané konáre, ako aj plochy zanesené lístím a nánosmi bahna. Pre TASR to uviedla vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková.
Poškodený bol aj mestský majetok. Na Materskej škole na Komenského ulici došlo k zatečeniu strechy. Na budove sa v súčasnosti realizujú práce v rámci projektu zameraného na vodozádržné opatrenia. Mesto eviduje aj poškodenie strechy na budove Služieb mesta Michalovce, uvoľnené antény na streche budovy mestského úradu a škody na mestskom mobiliári.
„Pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce sú v teréne od skorého rána. V týchto chvíľach na odstraňovaní škôd intenzívne pracuje 25 až 30 zamestnancov,“ uviedla Stričková. Zameriavajú sa najmä na odstraňovanie zlomených a vyvrátených stromov a konárov, pilčícke práce, čistenie a zametanie ciest a chodníkov od bahna a lístia, ako aj čistenie kanálových vpustov zanesených hlinou a lístím.
Vzhľadom na rozsah následkov mesto predpokladá, že intenzívne práce na čistení a uvádzaní mesta do pôvodného stavu budú pokračovať aj vo štvrtok (2. 7.), prípadne v piatok (3. 7.). Presná finančná výška škôd zatiaľ nie je známa. Súbežne s odstraňovaním následkov prebieha mapovanie a lokalizácia poškodení na majetku mesta. „Presnejší odhad finančných nákladov na opravy bude k dispozícii až po kompletnej sumarizácii všetkých škodových udalostí,“ doplnila Stričková s tým, že od občanov zatiaľ škody na súkromnom majetku nahlásené nemajú.
Poškodený bol aj mestský majetok. Na Materskej škole na Komenského ulici došlo k zatečeniu strechy. Na budove sa v súčasnosti realizujú práce v rámci projektu zameraného na vodozádržné opatrenia. Mesto eviduje aj poškodenie strechy na budove Služieb mesta Michalovce, uvoľnené antény na streche budovy mestského úradu a škody na mestskom mobiliári.
„Pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce sú v teréne od skorého rána. V týchto chvíľach na odstraňovaní škôd intenzívne pracuje 25 až 30 zamestnancov,“ uviedla Stričková. Zameriavajú sa najmä na odstraňovanie zlomených a vyvrátených stromov a konárov, pilčícke práce, čistenie a zametanie ciest a chodníkov od bahna a lístia, ako aj čistenie kanálových vpustov zanesených hlinou a lístím.
Vzhľadom na rozsah následkov mesto predpokladá, že intenzívne práce na čistení a uvádzaní mesta do pôvodného stavu budú pokračovať aj vo štvrtok (2. 7.), prípadne v piatok (3. 7.). Presná finančná výška škôd zatiaľ nie je známa. Súbežne s odstraňovaním následkov prebieha mapovanie a lokalizácia poškodení na majetku mesta. „Presnejší odhad finančných nákladov na opravy bude k dispozícii až po kompletnej sumarizácii všetkých škodových udalostí,“ doplnila Stričková s tým, že od občanov zatiaľ škody na súkromnom majetku nahlásené nemajú.