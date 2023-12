Výzdobu v Kežmarku rozsvieti Mikuláš, chcú aj predpremiéru Perinbaby

Kežmarok 3. decembra (TASR) - Mesto Kežmarok pripravilo pre obyvateľov i návštevníkov bohatý predvianočný program. Hovorkyňa Elena Smrigová uviedla, že sa počas nadchádzajúceho týždňa môžu tešiť na vianočné mestečko, príchod Mikuláša, Vianoce pod Tatrami vo výstavnej sieni, predpremiéru slovenského filmu Perinbaba a dva svety aj charitatívnu kapustnicu.



"Ešte predtým v nedeľu o 15. hodine zažneme prvú adventnú sviecu v parku pred mestskou knižnicou. V utorok 5. decembra okrem Mikuláša privítame aj Perinbabu, na malom javisku pri radnici je pripravený kultúrny program," priblížila Smrigová. Program bude pokračovať mikulášskou párty, na ktorej Mikuláš rozsvieti vianočnú výzdobu. "Veľmi ma teší, že sa v našom meste uskutoční predpremiéra dlhoočakávanej legendárnej klasiky Perinbaba a dva svety, v Kine Iskra sa bude premietať 6. a 7. decembra," upozornil primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Ďalšie premietanie 10. decembra bude doplnené o komparzistov, videozábery a prezentáciu priamo z obdobia, keď sa film nakrúcal v Kežmarku.



Vo štvrtok 7. decembra o 10. hodine sa vo výstavnej sieni mesta uskutoční vernisáž výstavy Vianoce pod Tatrami, nasledovať budú vystúpenia miestnych detí. Popoludní bude na námestí pokračovať program s vianočným príbehom Miška s Líškou. "Nasledovať bude Príbeh o Bohu, predstavenie, ktoré prinesie vážnym, no i úsmevným spôsobom poznávanie ľudových legiend z východu Slovenska, ale i odpovede na viaceré otázky," doplnila hovorkyňa. Tento večer sa bude v spolupráci so skautmi podávať charitatívna kapustnica. Primátor dodal, že výťažok z predaja pôjde na pomoc kežmarským rodinám v núdzi.



Piatok 8. decembra bude patriť miestnym deťom, goralskej hudbe či vystúpeniu speváčky Martiny Sokolovej a Mariána Leskovjanského. Program uzatvorí vokálna skupina For You. "Počas všetkých dní budú k dispozícii predajné stánky s ponukou lokálnych produktov," upozornila Smrigová. Mestská knižnica sa tiež zapojí do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom. Vianočný príbeh vo forme adventného kalendára bude deťom čítať Lujza Šoltésová. Vianočné mystérium od svetového autora Josteina Gaarera si s hudobným programom budú môcť najmenší vypočuť 7., 14. a 21. decembra v mestskej knižnici. Hlavnou myšlienkou projektu je, aby rodičia čítali deťom aspoň 20 minút denne a trávili tak čas spoločne.