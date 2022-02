Vyznačená trasa Svätomariánskej púte je k dispozícii návštevníkom

Na archívnej snímke omša v Gaboltove. Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 10. februára (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska zrealizovala vyznačenie trasy Svätomariánskej púte, ktorá prepája štyri hlavné pútnické miesta Prešovského kraja. Trasa zároveň presahuje do Podkarpatského vojvodstva. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.Pútnici, ktorí zavítajú do Prešovského kraja, sa už môžu vydať po vyznačenej trase dlhej viac ako 250 kilometrov, ktorá prepája pútnické miesta Ľutinu, Levoču, Litmanovú a Gaboltov.približuje výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.Realizátorom vyznačenia trasy, ktoré prebiehalo vlani na jeseň, bol dlhoročný značkár a predseda Regionálnej rady Klubu Slovenských turistov Levočské vrchy-Branisko Ernest Rusnák.povedal Rusnák.Trasa prevádza pútnikov aj prírodnými krásami Prešovského kraja, akými sú Lačnovský kaňon, Rajtopíky, a pohoria Branisko, Bachureň, Spišská Magura či Čergov. Časť púte je situovaná i do Podkarpatského vojvodstva medzi pútnickými miestami Litmanová a Gaboltov.Vyznačenie pútnickej trasy v rámci projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu bolo jednou z mnohých aktivít KOCR Severovýchod Slovenska, ktorými prispela k naštartovaniu pútnického turizmu na slovensko-poľskom pohraničí. Pre pútnikov pripravila aj mobilnú aplikáciu, bedeker, pútnické pasy, propagačné materiály, ako i vonkajšiu galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. V súčasnosti je do polovice mája umiestnená pred mestskou radnicou v Kežmarku.Projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť - Svetlo z východu bol realizovaný od roku 2017 v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020. Počas doby trvania projektu bolo do infraštruktúry preinvestovaných viac ako dva milióny eur. Pútnici majú vo farnostiach k dispozícii informačnú infraštruktúru, zmodernizované sociálne zariadenia, lavičky, prístrešky či osvetlenie.