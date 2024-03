Význam prezidenta treba vnímať v mnohých rovinách, hovorí Bratislavčan

Bratislava 23. marca (TASR) - Keďže sa prezident priamo alebo nepriamo podieľa na vytváraní spoločenskej klímy v krajine a ovplyvňuje jej medzinárodnú akceptáciu, smerovanie a medzinárodné ukotvenie, je veľmi dôležité, kto stojí na čele krajiny. Myslí si to Bratislavčan Jakub Kintler. Význam hlavy štátu vníma vo viacerých rovinách.



"Prezident by mal byť vzorom v správaní, v schopnosti komunikovať, spájať spoločnosť, povzbudzovať ľudí a nie ich zastrašovať. V prípade krízovej situácie vziať na seba bremeno aj tých najnáročnejších a možno aj nepríjemných rozhodnutí," uviedol pre TASR.



Druhú rovinu podľa neho tvorí nepriama možnosť vplývať na politické "špičky" krajiny a spoločnosti, predovšetkým právomocami, ako aj formou zaužívaných tradícií, ktoré sa u nás historicky aplikujú. Tretiu tvoria témy, ktoré môže otvárať, pretože potrebujú dostať v spoločnosti väčší priestor a pozornosť. Štvrtú predstavuje spolupodieľanie sa na politickom diskurze krajiny a jej akceptácii zahraničnými, medzinárodnými a globálnymi mocnosťami.



"Súčasne je potrebné zdôrazniť aj to, že prezident by mal byť aj určitou protiváhou k zákonodarnej a výkonnej moci v krajine v rámci systému nastavených váh a protiváh. To je jeden zo základných pilierov demokratického usporiadania našej krajiny," podotkol Kintler.



Prezident by mal byť podľa neho zároveň zásadový človek, konzistentný vo vyjadreniach a postojoch a autentický vo všetkom, čo robí a hovorí. Mal by mať schopnosť aktívne načúvať všetkým občanom a vedieť kriticky vyhodnocovať informácie. Tiež by to mal byť charakterný, komunikatívny, spoločenský a jazykovo zdatný človek s otvorenou mysľou a srdcom.