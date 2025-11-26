< sekcia Regióny
Výzva grantového programu Sadíme budúcnosť je otvorená do 26. januára
Autor TASR
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Grantový program Sadíme budúcnosť otvára už deviatykrát výzvu pre tých, ktorí chcú v krajine vysadiť stromy. V jarnom kole možno žiadať o finančnú podporu na výsadby až do výšky 4000 eur. Výzva je otvorená do 26. januára budúceho roka. TASR o tom v stredu informovala Lucia Hasbach z Nadácie Ekopolis v Banskej Bystrici, ktorá iniciatívu na Slovensku koordinuje a prostredníctvom svojich programov a projektov už 30 rokov zveľaďuje životné prostredie.
Program Sadíme budúcnosť podporuje výsadbu funkčnej zelene v kultúrnej krajine mimo lesa, v lokalitách najviac ovplyvnených ľudskou činnosťou. Podporované sú dreviny, ktoré sú vhodné pre konkrétnu lokalitu a plnia ekologické a krajinotvorné funkcie. Preferenciu majú pôvodné druhy stromov. Dôležitou súčasťou programu je podpora občianskych iniciatív a zapájanie miestnych komunít do plánovania, výsadby i následnej starostlivosti o vysadené stromy.
„Od našich grantistov získavame pozitívnu spätnú väzbu. Teší nás, že iniciatíva Sadíme budúcnosť motivuje ľudí zveľaďovať obce a verejné priestranstvá a zároveň spája rôzne generácie a komunity so záujmom o životné prostredie. Veríme, že tým inšpirujeme ďalších dobrovoľníkov, ale aj tých, ktorí sa už do projektu zapojili, aby v aktivitách pokračovali,“ uviedla projektová manažérka programu Sadíme budúcnosť Daniela Mrázová.
Získané grantové prostriedky je možné využiť na nákup sadeníc, pomocného výsadbového materiálu, úpravu terénu, náradie, dopravu sadeníc, propagáciu projektu či odborné poradenstvo pri výsadbe a následnej starostlivosti minimálne počas troch rokov.
O grant je možné požiadať prostredníctvom online formulára. O podporených projektoch rozhodne odborná komisia a výsledky zverejní koncom februára 2026. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.sadimebuducnost.sk.
