Výzva Hybaj behať pokračuje, ambasádorkou pre rok 2026 je A. Kuzminová
Autor TASR
Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - Prvý ročník výzvy Hybaj behať vlani v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) rozbehal stovky milovníkov pohybu, prírody a športových zážitkov. V tomto roku pokračuje sériou ďalších behov v nových lokalitách kraja. TASR o tom v utorok informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) BBSK Turizmus Zuzana Jóbová.
Cieľom výzvy je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu, spoznávaniu menej známych aj ikonických miest kraja a zároveň vytvárať komunitu aktívnych ľudí, ktorí si chcú užiť jedinečnú atmosféru športových podujatí.
„Ambasádorkou tohtoročnej výzvy je trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, ktorá prevzala pomyselnú ‚bežeckú štafetu‘ od bývalej biatlonistky a rodáčky z nášho kraja Ivony Zvaríkovej (Fialkovej). Nasťa je dlhodobo spojená s aktívnym životným štýlom, jej meno dodáva projektu silný motivačný rozmer a zároveň ukazuje, že šport môže byť prirodzenou súčasťou života každého človeka bez ohľadu na vek či výkonnosť,“ konštatovala Jóbová.
„Som rada, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý motivuje ľudí hýbať sa, objavovať krásne miesta BBSK a tráviť čas aktívne. Nemusíte byť profesionálni športovci, aby ste mali radosť z pohybu. Dôležité je začať a vytrvať,“ zdôraznila ambasádorka Kuzminová.
Do výzvy sa môžu zapojiť všetci účastníci, ktorí absolvujú bežecké podujatia v hlavných kategóriách podľa podmienok organizátorov. Prvých 35 bežcov, ktorí zvládnu všetkých šesť behov a splnia podmienky výzvy, získa balíček cien s originálnymi praktickými športovými vecami.
Podľa Daniely Volenskej z KOCR, tohtoročnou novinkou je, že odmenia aj tých bežcov, ktorým sa nepodarí absolvovať všetkých šesť podujatí. Každý, kto zvládne minimálne štyri behy, získa originálne športové doplnky a bude zaradený do žrebovania o štartovné na všetky podujatia výzvy v budúcom roku.
„Novú sériu Hybaj behať otvoríme 18. apríla v Dolnej Strehovej a pokračovať budeme 2. mája podujatím Behy nočným Breznom, ktoré spojí športový zážitok s neopakovateľnou atmosférou večerného mesta. Prvú polovicu roka uzavrieme 30. mája behom v malebnej obci pri Ružinej, v Divíne Memoriálom Milana Olšiaka,“ doplnil predseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý vlani odbehol takmer všetky behy a stojí za myšlienkou výzvy.
