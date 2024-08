Výzva na Obnov dom mini sa predlžuje do 6. septembra

Bratislava 14. augusta (TASR) - Výzva na rekonštrukciu domov Obnov dom mini sa predlžuje do 6. septembra. Pôvodne malo prihlasovanie trvať do 30. augusta. Zároveň zvýšili maximálnu možnú výšku mesačného príjmu na 618 eur. Informovali o tom na sociálnej sieti na profile Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého je výzva financovaná.



Výzva Obnov dom mini je určená pre domácnosti s nízkymi príjmami v Banskobystrickom a Košickom kraji, ktoré ohrozuje energetická chudoba. Celkovo je vyčlenených 36 miliónov eur pre 152 obcí s problémovou kvalitou ovzdušia. Cieľom výzvy je do konca tretieho štvrťroka 2025 čiastočne obnoviť minimálne 3060 domov.



Záujemcovia o obnovu domu môžu požiadať o finančný príspevok do výšky 10.000 eur. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy dostanú žiadatelia zálohu až do výšky 5000 eur. To, či má domácnosť nárok na príspevok, si môžu majitelia zistiť v kalkulačke na www.obnovdom.sk.