Výzva na podporu aktivít detí a mládeže je otvorená do 27. februára
Žiadosti možno do 27. februára podávať prostredníctvom tzv. e-grantu. V prípade nových uchádzačov je potrebné sa v prvom kroku zaregistrovať.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Až do 27. februára sa organizácie i podnikatelia pôsobiaci na území Bratislavy môžu uchádzať o grant na aktivity podporujúce voľnočasové aktivity detí a mládeže, rovnako i neformálne vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou. Vo výzve, ktorú v pondelok otvorilo Hlavné mesto SR Bratislava, možno získať až 5000 eur na jeden projekt.
Hovorca Bratislavy Peter Bubla spresnil, že žiadať je možné o podporu podujatí zameraných na pohybové aktivity, takisto aktivít zameraných na tvorivosť a podnikavosť, rozvoj talentu i záujmovej mimoškolskej činnosti. „Predmetom podpory môžu byť tiež konferencie, workshopy, rovnako aj tábory, sústredenia a výmenné pobyty. Alebo vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby,“ dodal hovorca bratislavského magistrátu.
Upozornil, že v roku 2026 už program nepodporuje projekty športových klubov evidovaných v registri právnických osôb v športe v zmysle Zákona o športe. Posudzovanie žiadosti určujú zároveň nové hodnotiace kritériá, ktoré nadobudli platnosť v tomto roku.
Žiadosti možno do 27. februára podávať prostredníctvom tzv. e-grantu. V prípade nových uchádzačov je potrebné sa v prvom kroku zaregistrovať.
