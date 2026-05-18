Pondelok 18. máj 2026
Vzácne artefakty z Bojnej môžu vidieť návštevníci Archeoskanzenu Modrá

Foto: Tomáš Koníček/Školský servis TASR

Bojná 18. mája (TASR) - Vzácne artefakty z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) môžu vidieť návštevníci Archeoskanzenu Modrá pri Uherskom Hradišti v Českej republike. Prestížna medzinárodná výstava Elity Veľkej Moravy III. - Kresťanstvo prináša unikátny náhľad do života spoločenských a náboženských elít 9. storočia, informoval NSK. Výstava potrvá do novembra tohto roka.

V podzemnej Klenotnici Veľkej Moravy sú na výstave prezentované najvýznamnejšie a najvzácnejšie archeologické nálezy z Česka a Slovenska, dokumentujúce život veľkomoravských elít v súvislosti s prejavmi kresťanského života. Medzi vystavenými exponátmi nechýbajú ani vzácne nálezy z Nitry a Bojnej, ktoré dokumentujú šírenie kresťanstva a vyspelosť veľkomoravskej spoločnosti. Šperky, zbrane či liturgické predmety približujú každodenný aj duchovný život elít Veľkej Moravy. Mnohé z nich sú na verejnosti vystavené po prvýkrát.

Na výstave sú prezentované aj unikátne pozlátené plakety, ktoré patria k najvzácnejším objavom veľkomoravského obdobia. Ide o súbor šiestich plakiet z 9. storočia zdobených figurálnymi motívmi, pravdepodobne Krista, archanjelov a anjelov. Niektoré z nich nesú aj výnimočné nápisy, ktoré sú prvým dokladom využitia písma u stredoeurópskych Slovanov.
