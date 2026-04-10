VZÁCNE BOJNICKÉ LABUTE: Toto ich čaká po zotavení
Mláďa labute veľkej našli ešte vlani v obci Príbovce v okrese Martin, kde sa pohybovalo medzi domami a nebolo schopné odletieť.
Autor TASR
Bojnice 10. apríla (TASR) - Labuť veľkú s raritnou mutáciou, ktorú vlani v novembri prijali do rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady Bojnice, vypustili do voľnej prírody. Informovala o tom zoo v piatok na sociálnej sieti.
„Labuť má menej častú genetickú mutáciu na Slovensku. Ide o formu immutabilis. Jedince majú ružové sfarbenie nôh a svetlý zobák. Mláďatá sa neliahnu s typicky sivohnedým páperím, ale sú čisto biele už od vyliahnutia,“ priblížila zoo. Mutáciu na Slovensku podľa nej potvrdili, pričom jej podiel v populácii sa v strednej Európe zvyčajne pohybuje v jednotkách percent.
Mláďa labute veľkej našli ešte vlani v obci Príbovce v okrese Martin, kde sa pohybovalo medzi domami a nebolo schopné odletieť. Pri prehliadke sa zistilo, že má staršiu bodnú ranu pod krídlom. „Po veterinárnom ošetrení mláďa umiestnili do Chovnej stanice pri Správe Národného parku Veľká Fatra v Martine. Neskôr, z dôvodu potrebnej dlhodobej rehabilitácie, sa presunulo do našej rehabilitačnej stanice v Národnej zoo Bojnice,“ doplnila zoo s tým, že po úspešnom zotavení a označení krúžkom ju v apríli vypustila do voľnej prírody v okrese Prievidza.
