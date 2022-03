Vzácnu historickú lokalitu pri Bazilike sv. Mikuláša čoskoro obnovia

Na snímke návrh rekonštrukcie. Foto: Mesto Trnava

Trnava 7. marca (TASR) – Po piatich rokoch prípravného procesu sa mesto Trnava pustí do rekonštrukcie a revitalizácie lokality pri Bazilike sv. Mikuláša. Zámerom projektu s názvom Karner a jeho okolie bude prezentácia jednej z najdôležitejších archeologických lokalít v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Podľa architekta Petra Purdeša z odboru územného plánovania a koncepcií na trnavskej radnici je projekt v štádiu vybavovania stavebných povolení.uviedol Purdeš. Na pozemku pri hradobnom múre sa nachádzajú pozostatky románskej kostnice i kostola sv. Michala. Kostnicu pravdepodobne z 11. storočia odhalil archeologický výskum ešte v roku 2008. Ide o dvojpodlažnú rotundu s vnútorným polomerom 6,6 metra a hĺbkou približne šesť metrov. Stavba je raritnou nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Mesto už v čase nálezu a po ňom deklarovalo záujem dôstojnej prezentácie. Turistom je pamiatka sprístupnená od roku 2010, avšak stále je zastrešená iba provizórnym spôsobom.Pozostatky pôvodne gotického kostola sv. Michala, ktorý zbúrali v roku 1813, sa nachádzajú v tesnom susedstve karnera. Archeológovia v lokalite pracovali už od 90. rokoch 20. storočia a v neskorších rokoch. Jeho pôdorys je vyznačený v pešom chodníku, no výskum z roku 2016 potvrdil, že išlo o podstatne väčšiu stavbu. To sa odrazí aj v novej podobe prezentácie.Revitalizácia najvzácnejšej historickej lokality Trnavy podľa Purdeša zahŕňa kompletné riešenie celého priestoru za kostolom po hradby a Michalskú uličku a aj priestoru medzi kostolom a bývalým arcibiskupským úradom.uviedol pre TASR. Chodník z Námestia sv. Mikuláša k fortni na lávku zostane v tej istej polohe ako v súčasnosti, hoci sa jeden čas uvažovalo o jeho posunutí smerom k bývalému arcibiskupskému palácu v susedstve. Mestská samospráva má podľa Purdeša snahu prezentovať lokalitu v celom rozsahu, teda aj za oplotením arcibiskupského paláca.doplnil. Práce v lokalite nebudú prechádzajúcich, ktorých je niekoľko tisíc denne, výraznejšie obmedzovať.