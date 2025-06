Spišské Podhradie 12. júna (TASR) - Vzácnu lokalitu Dreveník na Spiši chránia už 100 rokov. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok v Spišskej Kapitule koná aj odborná konferencia. Riaditeľ Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil upozornil, že Dreveník patrí medzi naše najstaršie prírodné rezervácie.



V roku 1925 vydal Štátny pozemkový úrad v Prahe rozhodnutie o vrátení pozemkov Csákyovským majiteľom veľkostatku v Hodkovciach s podmienkou zabezpečiť vyhlásenie chráneného územia. Bol to prvý krok na ceste storočnej histórie ochrany najväčšieho travertínového útvaru na Slovensku. Dražil upozornil, že okrem fauny a flóry je toto miesto charakteristické unikátnymi biotopmi, ktorými sú krasové stepi pripomínajúce skôr krajinu stredozemia ako sever Slovenska. Dreveník je zároveň aj príkladom udržateľného a zodpovedného rozvoja regiónu, keďže ťažbu travertínu sa tam podarilo zladiť so záujmami ochrany prírody a prísne ju regulujú.



Ekológ a dlhoročný ochranár Milan Barlog vysvetlil, že zabezpečenie ochrany tejto výnimočnej lokality prešlo za 100 rokov niekoľkými etapami. „Táto perla Slovenska prekonala horšie i lepšie časy a korunovalo ju vyhlásenie za národnú prírodnú rezerváciu v roku 1994,“ podotkol. Dražil dodal, že krajina je využívaná storočia a jej prírodné hodnoty sú symbiózou mimoriadnych prírodných daností aj činnosti človeka. „Za posledných 25 rokov sme na Dreveníku a ostatných travertínových lokalitách v okolí realizovali viacero projektov zameraných na obnovu výnimočných krasových stepí a pomohli miestnym hospodárom naštartovať pastvu hospodárskych zvierat,“ priblížil riaditeľ. Práve pastva oviec a hovädzieho dobytka je totiž pre udržanie druhovej pestrosti skalných stepí nevyhnutná.



Problémom podľa Dražila je neďaleká rómska osada, z ktorej obyvatelia často kradnú drevo aj z lokalít s najvyšším stupňom ochrany a dochádza tam aj k vypaľovaniu trávy. „Ak sa to každoročne opakuje, to územie degraduje. Nie je však v rukách ochranárov tento problém vyriešiť, ideálne je tú komunitu pozdvihnúť, aby sme predišli nelegálnej činnosti,“ zdôraznil.



Výročie 100 rokov ochrany Dreveníka bude pripomínať pamätná tabuľa na travertínovom bloku pred známym Kamenným rajom. Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta ocenil ukážkovú spoluprácu pri ochrane lokality. „Na také malé mesto tu máme toho požehnane, okrem Dreveníka aj Sivú bradu, Spišský hrad, Spišskú Kapitulu a musíme si toto vzácne územie chrániť,“ skonštatoval



Travertínová kopa Dreveník leží v Hornádskej kotline medzi Spišským Podhradím a Žehrou. Má trojuholníkový pôdorys s plochou zhruba jeden štvorcový kilometer, tvar stolovej hory so zarovnaným povrchom a je ohraničená miestami takmer kolmými skalnými stenami a strmými stráňami. Je poznačená z hľadiska geologického i geomorfologického, vznikli tam rozsiahle skalné miesta s vežami bizarných tvarov na východnom a západnom okraji masívu. „Málo travertínových útvarov je tam vyerodovaných, a preto sú vzácne. Počas tých rokov narástli a vyformovali sa na povrchu územia,“ objasnila geologička Ľubica Cibuľková. Puklinami poznačené podzemie skrýva viacero jaskýň a priepastí. Symbolom Dreveníka je poniklec slovenský.