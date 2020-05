Vzácny strom na Vlčkovej ulici v Bratislave ostane zachovaný

Bratislava 9. mája (TASR) – Gledíčiu trojtŕňovú na Vlčkovej ulici v bratislavskom Starom Meste nevyrúbu. Starostka Zuzana Aufrichtová sa na tom dohodla s miestnym developerom, ktorý pozmenil plány projektu. Stavebník zároveň prisľúbil, že v záhrade vysadí ďalšie tri gledíčie, tak, ako je uvedené v pôvodnom pláne. TASR o tom informoval staromestský hovorca Matej Števove.



Strom, ktorého vek sa odhaduje na 150 rokov, mali pôvodne vyrúbať v súvislosti s výstavbou. Niektorí obyvatelia preto spísali petíciu. Starostka vyvolala so stavebníkom stretnutie. "O veku a spoločenskej hodnote stromu, ale tiež o citovej väzbe, ktorú k stromu majú obyvatelia lokality, nevedel. Na základe nových skutočností však situáciu prehodnotil," skonštatovala Aufrichtová.



V spoločnom stanovisku to deklarujú aj vlastníci a spoločníci stavebnej spoločnosti, ktorí sa podľa vlastných slov snažia od začiatku pripraviť projekt so zachovaním pôvodnej výsadby v čo najväčšej možnej miere. "Prehlasujeme, že strom gledíčia trojtŕňová na našom pozemku nebude vyrúbaný," ubezpečujú s tým, že na jeho záchranu sa zriadi aj špeciálny fond.