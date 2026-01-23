< sekcia Regióny
Vzájomné strkanie prerástlo do bitky, obvinili 37-ročného muža
Bitka mužov sa skončila zranením staršieho z nich, ktoré si vyžiada liečenie v predpokladanej dĺžke troch týždňov.
Autor TASR
Stropkov 23. januára (TASR) - Polícia po konflikte v Stropkove, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch, obvinila 37-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, incident sa odohral večer na Mlynskej ulici.
„Vzájomné strkanie prerástlo do hrubého fyzického útoku, nasledovali údery a kopance. Bitka mužov sa skončila zranením staršieho z nich, ktoré si vyžiada liečenie v predpokladanej dĺžke troch týždňov,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove viedol trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva.
„Z oboch skutkov bol obvinený 37-ročný muž, stíhaný je momentálne na slobode,“ dodala Ligdayová.
