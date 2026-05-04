Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
Vzal nôž z kuchyne a vyhrážal sa, že ju prizabije

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Autor TASR
Veľký Šariš 4. mája (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania obvinil poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Veľkom Šariši 52-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v sobotu (2. 5.) večer došlo v obci Veľký Šariš ku konfliktu medzi mužom a ženou.

„Slovná hádka vyústila až do agresívneho správania muža voči žene, vzal nôž z kuchyne a vyhrážal sa, že ju prizabije. Zo strachu pred konaním muža sa žena skryla, no muž vo vyhrážkach zabitím pokračoval,“ uviedla Ligdayová.

Policajná hliadka po príchode na miesto incidentu agresora zadržala, následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
