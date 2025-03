VZALI HO DO VÄZBY: Muž je obvinený z vraždy svojej manželky

Bratislava 3. marca (TASR) - Štyridsaťtriročného muža z Bratislavy, ktorý je obvinený z vraždy svojej manželky, vzali do väzby z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Ako pre TASR potvrdil zastupujúci hovorcu bratislavského krajského súdu Oliver Pacák, obvinený proti rozhodnutiu podal sťažnosť.



"Súd súčasne väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil a neprijal ani písomný sľub obvineného. Obvinený podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave," priblížil Pacák.



K vražde ženy na Martinskej ulici v Bratislave došlo v nočných hodinách z pondelka na utorok (25. 2.). Obvinený jej spôsobil viaceré bodno-rezné rany prevažne v hornej časti tela. V dôsledku tohto konania utrpela žena zranenia nezlučiteľné so životom.