Vzdelávacie podujatie v SBM v Handlovej predstaví mokrade a ich význam
Verejnosť ho tam bude môcť navštíviť od pondelka do piatku (6. 2.).
Autor TASR
Handlová 2. februára (TASR) - Vznik a význam mokradí, ako aj ich úzke prepojenie s históriou krajiny a procesom ťažby uhlia priblíži vzdelávacie podujatie Mokrade - skryté poklady krajiny v Slovenskom banskom múzeu (SBM) - Uhoľnej expozícii v Handlovej. Program ponúkne i hry či diskusiu, verejnosť ho tam bude môcť navštíviť od pondelka do piatku (6. 2.). TASR o tom informovalo SBM.
„Počas návštevy Uhoľnej expozície v Handlovej sa deti aj dospelí dozvedia, čo presne mokrade sú a akú dôležitú úlohu zohrávajú pri zadržiavaní vody v krajine, ochrane prírody a celkovom živote človeka,“ načrtlo múzeum.
Súčasťou programu bude podľa neho aj výklad o procese vzniku uhlia, pričom návštevníci dostanú jedinečnú možnosť vidieť a dotknúť sa skutočnej rašeliny, lignitu a uhlia. Praktickú časť doplní názorný pokus, ktorý účastníkom ukáže, ako mokraď v prírode reálne funguje. „V rámci aktivity Mokraď ožíva sa žiaci zapoja do rolových hier a overia si svoje vedomosti v hre pravda alebo nepravda. Významným momentom celého programu bude diskusná aktivita Baník alebo ochranca. Táto aktivita má poukázať na dôležitosť hľadania nových ciest, ktoré zohľadňujú ochranu prírody aj ekonomické potreby obyvateľov,“ priblížilo múzeum.
Zámerom SBM je ukázať nastupujúcej generácii, že mokrade nie sú len obyčajné zamokrené miesta, ale cenné ekosystémy s obrovským významom pre budúcnosť. „Podujatie tak ponúka komplexný pohľad na krajinu a podnecuje k premýšľaniu o riešeniach, ktoré spájajú banskú minulosť s princípmi udržateľnosti,“ dodalo múzeum.
Podujatie SBM pripravilo pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. februára.
