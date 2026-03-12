< sekcia Regióny
Vzdelávacie prostredie pre oblasť sklárstva v Poltári plánujú ukončiť
Stavebné práce sa začali v januári 2026.
Autor TASR
Poltár 12. marca (TASR) - Stavebné práce na modernom vzdelávacom prostredí pre oblasť sklárstva v Spojenej škole v Poltári plánujú ukončiť do konca júna tohto roka. V súčasnosti sú osadené plastové okná a práce pokračujú na vonkajších omietkach. TASR o tom vo štvrtok informoval Tomáš Veróny z firmy, ktorá je zhotoviteľom stavby.
Stavebné práce sa začali v januári 2026. Doteraz podľa neho zateplili podkrovný neobytný priestor a odstránili všetko, čo bolo v budove, ako radiátory, sanita, umývadlá i svietidlá. Oškrabali všetky omietky, robili stierky a aplikovali podklady na steny a stropy. Súčasťou sú aj práce na elektroinštalácii, zdravotechnike a ústrednom kúrení. „Ak nám to počasie dovolí, po Veľkej noci sa začneme venovať zatepleniu obvodového plášťa. Zatiaľ sú stavebné práce v súlade s harmonogramom prác,“ zdôraznil Veróny.
Súčasťou tohto projektu je aj budova v Rovňanoch v Poltárskom okrese. Po rekonštrukcii bude slúžiť na odbornú výuku poľnohospodárskych a lesníckych odborov. Zhotoviteľ dodal, že práce sú rovnaké ako v Poltári, sú však v menšom rozsahu. Stavebné práce vysúťažili za 888.000 eur. Uviedla to Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Projekt za 2,1 milióna eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet projektu je 2.500.793 eur s podielom financovania BBSK vo výške 200.063 eur. Cieľom je obnoviť vyučovanie a odbornú prax v učebných odboroch sklárskeho zamerania. Sú to operátor sklárskej výroby - brusič skla, maliar skla, obsluha sklárskych automatov, ktoré sú v útlme od roku 2009.
Sklárska výroba ako bývalý kľúčový segment priemyslu v regióne zaznamenáva podľa MIRRI dlhodobý útlm a vysoký podiel nezamestnanosti. Podotýka, že existujúce podniky v oblasti výroby skla v súčasnosti nemajú dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov a nedokážu obsadiť odborné funkcie svojím personálom. Postupne tak bude treba nahrádzať a pripravovať aj nových pedagógov v odbore sklárstvo. Škola v Poltári mala priestor, nemala však technologické vybavenie, kde by mohla byť odborná príprava žiakov a pokračovanie v sklárskej tradícii.
