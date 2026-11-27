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SPU a Štátna ochrana prírody podpísali memorandum o spolupráci
Podpis memoranda predstavuje ďalší krok k rozvoju spolupráce medzi akademickým prostredím a odbornými pracoviskami ochrany prírody.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP) a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre uzatvorili memorandum o vzájomnej spolupráci. Jeho cieľom je posilniť prepojenie vedecko-výskumnej činnosti, vysokoškolského vzdelávania a odbornej praxe v oblasti ochrany prírody a krajiny, informovala ŠOP.
Podpis memoranda predstavuje ďalší krok k rozvoju spolupráce medzi akademickým prostredím a odbornými pracoviskami ochrany prírody. Obe inštitúcie spája záujem o zachovanie prírodných hodnôt Slovenska, ochranu biologickej rozmanitosti, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a rozvoj odborných poznatkov využiteľných v praxi.
Jednou z významných oblastí spolupráce je podpora vedecko-výskumnej činnosti a aplikovaného výskumu zameraného na ochranu prírody, biodiverzitu a udržateľné obhospodarovanie krajiny. SPU prináša odborné zázemie v oblasti poľnohospodárstva, ekológie, krajinného plánovania a manažmentu prírodných zdrojov. ŠOP do partnerstva vkladá skúsenosti z monitoringu druhov a biotopov, starostlivosti o chránené územia a realizácie opatrení na ochranu prírody.
Prepájanie odborných kapacít oboch inštitúcií môže prispieť k rozvoju spoločných výskumných aktivít, získavaniu nových poznatkov a ich uplatňovaniu pri riešení konkrétnych problémov v ochrane prírody a krajiny.
Memorandum otvára príležitosti aj pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s činnosťou odborných pracovísk ŠOP im môže umožniť získať praktické skúsenosti priamo v teréne a lepšie porozumieť výzvam v ochrane prírody.
Partnerstvo vytvára priestor na prípravu a realizáciu vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Umožní tiež organizovanie odborných konferencií, seminárov a workshopov, tvorbu publikácií a metodických materiálov či popularizáciu výsledkov výskumu.
Podpis memoranda predstavuje ďalší krok k rozvoju spolupráce medzi akademickým prostredím a odbornými pracoviskami ochrany prírody. Obe inštitúcie spája záujem o zachovanie prírodných hodnôt Slovenska, ochranu biologickej rozmanitosti, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a rozvoj odborných poznatkov využiteľných v praxi.
Jednou z významných oblastí spolupráce je podpora vedecko-výskumnej činnosti a aplikovaného výskumu zameraného na ochranu prírody, biodiverzitu a udržateľné obhospodarovanie krajiny. SPU prináša odborné zázemie v oblasti poľnohospodárstva, ekológie, krajinného plánovania a manažmentu prírodných zdrojov. ŠOP do partnerstva vkladá skúsenosti z monitoringu druhov a biotopov, starostlivosti o chránené územia a realizácie opatrení na ochranu prírody.
Prepájanie odborných kapacít oboch inštitúcií môže prispieť k rozvoju spoločných výskumných aktivít, získavaniu nových poznatkov a ich uplatňovaniu pri riešení konkrétnych problémov v ochrane prírody a krajiny.
Memorandum otvára príležitosti aj pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s činnosťou odborných pracovísk ŠOP im môže umožniť získať praktické skúsenosti priamo v teréne a lepšie porozumieť výzvam v ochrane prírody.
Partnerstvo vytvára priestor na prípravu a realizáciu vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Umožní tiež organizovanie odborných konferencií, seminárov a workshopov, tvorbu publikácií a metodických materiálov či popularizáciu výsledkov výskumu.