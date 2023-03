Vzdelávanie bude múzeum školstva v Bratislave ponúkať do 15. apríla

Bratislava 30. marca (TASR) - Vzdelávacie programy pre školy bude Múzeum školstva a pedagogiky v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves poskytovať už len do 15. apríla. Informuje o tom múzeum na svojej webovej stránke.



"Z technických dôvodov, súvisiacich so začiatkom prác na realizácii stálej expozície v priestoroch múzea, budeme vzdelávacie programy ponúkať už len do 15. apríla," uviedlo múzeum. S novou ponukou vzdelávacích programov o histórii slovenského školstva uvíta návštevníkov múzeum po otvorení stálej expozície.



Od januára začalo múzeum ponúkať pre školy vzdelávacie programy. Tie boli určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl a pre deti materských škôl v predškolskom veku.



Múzeum je momentálne pre verejnosť zatvorené. Expozíciu múzea by mohli otvoriť začiatkom budúceho roka alebo na jar 2024, potvrdila koncom februára pre TASR riaditeľka múzea Martina Kočí.