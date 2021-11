Vzdelávanie na prvom stupni a v MŠ v Dolnom Kubíne pokračuje

Dolný Kubín 30. novembra (TASR) - Epidemiologická situácia v okrese Dolný Kubín sa zhoršuje. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne sú od utorka uzatvorené všetky stredné školy aj druhý stupeň základných škôl (ZŠ). Vzdelávanie pokračuje v materských školách a na prvom stupni. Informoval o tom dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



"V rámci základných škôl je v tejto chvíli v meste zatvorených 11 tried, priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú to štyri triedy. V materských školách sledujeme výraznejší pokles detí, ktoré prichádzajú do škôlok. Rodičia pravdepodobne zostávajú doma spolu so svojimi deťmi," konkretizoval primátor pre TASR.



RÚVZ od utorka takmer úplne zakázal prezenčnú výučbu na Orave. Zatvorené sú stredné školy aj druhý stupeň základných škôl (ZŠ) vo všetkých troch oravských okresoch. Cieľom je zabrániť šíreniu nového koronavírusu.