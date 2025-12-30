< sekcia Regióny
Vzdelávanie odborníkov má posilniť prevenciu závislostného správania
Séria tréningov účinnej intervencie bola určená odborníkom zo školstva, sociálnych služieb, zdravotníctva a komunitnej práce.
Autor TASR
Prešov 30. decembra (TASR) – Na zlepšenie pripravenosti odborníkov pomáhajúcej praxe pri práci s rizikovým a závislostným správaním detí, mladých ľudí aj dospelých sa zamerala séria odborných tréningov účinnej intervencie, ktoré v uplynulých mesiacoch realizovala prešovská nezisková organizácia Trojlístok. Ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Denisa Šoltésová, cieľom vzdelávania bolo posilniť odborné kompetencie v oblasti prevencie, včasnej identifikácie rizík a citlivej intervencie bez stigmatizujúcich prístupov.
Séria tréningov účinnej intervencie bola určená odborníkom zo školstva, sociálnych služieb, zdravotníctva a komunitnej práce. Celkovo sa uskutočnilo päť tréningov, na ktorých sa zúčastnilo 53 odborníkov. Vzdelávanie prebiehalo v menších multidisciplinárnych skupinách s dôrazom na interaktívne a zážitkové učenie, ako aj na nácvik praktických zručností využiteľných v každodennej praxi.
Tréningy podľa Šoltésovej reagovali na dlhodobé výzvy Prešovského kraja, kde sa kumulujú sociálne, ekonomické a zdravotné problémy, zvýšený výskyt rizikového správania a obmedzená dostupnosť špecializovaných služieb.
„Súčasne reflektovali potrebu denormalizovať zvýšenú konzumáciu alkoholu, ktorá je v regióne často spoločensky akceptovaná. Vzdelávanie bolo zamerané na prevenciu, včasnú identifikáciu rizikového správania a na nácvik techniky krátkej intervencie, ktorá je medzinárodne uznávaným, efektívnym a časovo nenáročným nástrojom na podporu zmeny rizikového závislostného správania u detí, mladých ľudí aj dospelých,“ uviedla Šoltésová.
Odborné poznatky poukazujú podľa nej na to, že stigma a nedostatok informácií často vedú k prehliadaniu varovných signálov, eskalácii problémov a k prehlbovaniu psychickej záťaže rodičov aj detí.
Podľa Šoltésovej práve odborníci zohrávajú v pomáhajúcich profesiách kľúčovú úlohu, keďže sú často prvým kontaktom detí, mladých ľudí a rodín s pomocným systémom. Nedostatok odborného vzdelávania v oblasti závislostí a pretrvávajúce stereotypy však môžu viesť k bagatelizovaniu problémov, oneskoreniu intervencie alebo k neadekvátnym reakciám.
„Investícia do vzdelávania odborníkov v Prešovskom kraji predstavuje významný krok k posilneniu kvality pomáhajúcich služieb, k znižovaniu dlhodobých zdravotných a sociálnych dôsledkov závislostného správania a k budovaniu dostupnejšej, odbornej a nestigmatizujúcej pomoci pre jednotlivcov aj rodiny,“ doplnila Šoltésová.
V rámci realizovaných tréningov boli zároveň identifikované ďalšie potreby praxe, na ktoré chce nezisková organizácia reagovať prípravou ďalšieho cyklu odborného vzdelávania v nasledujúcom roku.
Projekt s názvom Prečo to tí (mladí) ľudia vlastne robia? alebo program destigmatizácie rizikového závislostného správania, v rámci ktorého sa vzdelávanie uskutočnilo, bol realizovaný od júna do decembra 2025. Finančne ho podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Séria tréningov účinnej intervencie bola určená odborníkom zo školstva, sociálnych služieb, zdravotníctva a komunitnej práce. Celkovo sa uskutočnilo päť tréningov, na ktorých sa zúčastnilo 53 odborníkov. Vzdelávanie prebiehalo v menších multidisciplinárnych skupinách s dôrazom na interaktívne a zážitkové učenie, ako aj na nácvik praktických zručností využiteľných v každodennej praxi.
Tréningy podľa Šoltésovej reagovali na dlhodobé výzvy Prešovského kraja, kde sa kumulujú sociálne, ekonomické a zdravotné problémy, zvýšený výskyt rizikového správania a obmedzená dostupnosť špecializovaných služieb.
„Súčasne reflektovali potrebu denormalizovať zvýšenú konzumáciu alkoholu, ktorá je v regióne často spoločensky akceptovaná. Vzdelávanie bolo zamerané na prevenciu, včasnú identifikáciu rizikového správania a na nácvik techniky krátkej intervencie, ktorá je medzinárodne uznávaným, efektívnym a časovo nenáročným nástrojom na podporu zmeny rizikového závislostného správania u detí, mladých ľudí aj dospelých,“ uviedla Šoltésová.
Odborné poznatky poukazujú podľa nej na to, že stigma a nedostatok informácií často vedú k prehliadaniu varovných signálov, eskalácii problémov a k prehlbovaniu psychickej záťaže rodičov aj detí.
Podľa Šoltésovej práve odborníci zohrávajú v pomáhajúcich profesiách kľúčovú úlohu, keďže sú často prvým kontaktom detí, mladých ľudí a rodín s pomocným systémom. Nedostatok odborného vzdelávania v oblasti závislostí a pretrvávajúce stereotypy však môžu viesť k bagatelizovaniu problémov, oneskoreniu intervencie alebo k neadekvátnym reakciám.
„Investícia do vzdelávania odborníkov v Prešovskom kraji predstavuje významný krok k posilneniu kvality pomáhajúcich služieb, k znižovaniu dlhodobých zdravotných a sociálnych dôsledkov závislostného správania a k budovaniu dostupnejšej, odbornej a nestigmatizujúcej pomoci pre jednotlivcov aj rodiny,“ doplnila Šoltésová.
V rámci realizovaných tréningov boli zároveň identifikované ďalšie potreby praxe, na ktoré chce nezisková organizácia reagovať prípravou ďalšieho cyklu odborného vzdelávania v nasledujúcom roku.
Projekt s názvom Prečo to tí (mladí) ľudia vlastne robia? alebo program destigmatizácie rizikového závislostného správania, v rámci ktorého sa vzdelávanie uskutočnilo, bol realizovaný od júna do decembra 2025. Finančne ho podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.