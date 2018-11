Vzdelávanie v Očovej siaha do stredoveku, hovoril o ňom Matej Bel

Základná škola s Materskou školou Mateja Bela - Funtíka v Očovej, bola v polovici 90. rokov 20. storočia jednou zo škôl, ktoré sa zasadili o zavedenie regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu na slovenských školách. Dnes majú prvky regionálnej výchovy zakomponované v niekoľkých predmetoch a ako samostatný predmet Regionálne dejiny ho majú žiaci piateho ročníka. Na snímke trieda. Foto: TASR - Jozef Poliak

Škola zmenila tvár po roku 2009, ďalšie projekty obnovy ju ešte čakajú

Objekty Základnej školy s Materskou školou Mateja Belu - Funtíka v Očovej prechádzali postupne výraznou obnovou od roku 2009 a to najmä za prispenia finančných príspevkov z eurofondov. Štyri budovy školy zmenili tvár, keď sa zateplili, vymaľovali fasády a čiastočnými zmenami prešiel aj ich interiér. Škola sa tiež dovybavila učebnými pomôckami. Na snímke ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej v popredí so sochou svojho patróna. Foto: TASR - Jozef Poliak

Prvky regionálnej výchovy zakomponovala škola do viacerých predmetov

Objekty Základnej školy s Materskou školou Mateja Belu - Funtíka v Očovej prechádzali postupne výraznou obnovou od roku 2009 a to najmä za prispenia finančných príspevkov z eurofondov. Štyri budovy školy zmenili tvár, keď sa zateplili, vymaľovali fasády a čiastočnými zmenami prešiel aj ich interiér. Škola sa tiež dovybavila učebnými pomôckami. Foto: TASR - Jozef Poliak

Očová 5. novembra (TASR) - História vzdelávania žiakov v Očovej a škôl na jej území sa počíta na stáročia. O ich fungovaní pri kostoloch a cirkvách sa zmieňuje aj najznámejší očovský rodák, polyhistor Matej Bel Funtík (1684-1749) a existujú o nich záznamy aj v kronikách a historických listinách.píše sa na stránke Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka, ktorá je pokračovateľkou očovských škôl minulosti.Súčasná budova základnej školy v Očovej bola odovzdaná do užívania v roku 1934 ako Rooseveltova škola a tento objekt v obci dominuje dodnes. S plánovaním jej výstavby sa podľa záznamov v školských kronikách začalo už v roku 1912, ale trvalo až 22 rokov, kým od prvej myšlienky došlo k realizácii projektu a nová, na svoje časy jedna z najmodernejších škôl na Slovensku, začala slúžiť svojmu účelu.Od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia zaznamenala škola významné zmeny v obsahovej i organizačnej štruktúre. V školskom roku 1995/1996 prijala Projekt základnej školy s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry Podpoľania, schválený Ministerstvom školstva SR, ktorého realizáciou sa toto zariadenie zaradilo na priekopnícke miesto medzi slovenskými školami.hovorí riaditeľka školy Anna Sojková.V októbri 1996 bol Ministerstvom školstva SR škole prepožičaný čestný názov Základná škola Mateja Bela Funtíka. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a prešla pod nového zriaďovateľa obec Očovú. O dva roky neskôr sa spojila s tamojšou materskou školou do jedného celku s názvom Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej.Podľa riaditeľky najviac žiakov mala škola začiatkom 80. rokov 20. storočia, bolo to až 390. Dnes ich tam chodí do deviatich tried 181.konštatovala. Materská škola má aktuálne 59 detí, po nedávnej prestavbe sa jej kapacita zvýšila na 80.Objekty Základnej školy s Materskou školou Mateja Belu - Funtíka v Očovej, prechádzali postupne výraznou obnovou od roku 2009, a to najmä za prispenia finančných príspevkov z eurofondov. Štyri budovy školy zmenili tvár, keď sa zateplili, vymaľovali fasády a čiastočnými zmenami prešiel aj ich interiér. Škola sa tiež dovybavila učebnými pomôckami.hovorí riaditeľka Anna Sojková. Schválená je tiež podpora projektu vybudovania novej polytechnickej učebne a dovybavenie fyzikálno-chemickej a jazykovej učebne.doplnila.Škola sa však zapája do väčšiny projektov, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie školy či vzdelávanie žiakov. Jedným z úspešných je v očovskej škole aj PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie), ktorý má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ a zabezpečiť neoprávnené zaraďovanie žiakov do systému špeciálneho školstva. Zo 181 žiakov očovskej školy tvoria totiž aktuálne asi 15 percent rómske deti, ktoré prostredníctvom projektu získavajú lepšie možnosti na vzdelávanie.Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej bola v polovici 90. rokov 20. storočia jednou zo škôl, ktoré sa zasadili o zavedenie regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu na slovenských školách. Dnes majú prvky regionálnej výchovy zakomponované v niekoľkých predmetoch a ako samostatný predmet Regionálne dejiny ho majú žiaci piateho ročníka.povedala TASR riaditeľka Anna Sojková.Škola na podporu regionálnej výchovy organizuje značné množstvo podujatí a spolupracuje pri tom s obecnou samosprávou, tamojším Remeselným dvorom, základnou umeleckou školou či miestnym Detským folklórnym súborom Poľana.pripomína riaditeľka. Deti sa však zapájajú aj do súťaží v speve ľudových piesní, výtvarných súťaží s tematikou folklóru a tradícií či do tvorivých dielní na zachovanie tradičného remesla.doplnila Sojková.Žiaci z tejto rázovitej obce spod Poľany sú však veľmi dobre hodnotení aj v súťažiach a olympiádach v rámci Slovenska.pripomína riaditeľka školy.Väčšina žiakov je zapojená do niektorého z približne desiatky krúžkov.zdôrazňuje zástupkyňa školy. Žiaci ale obľubujú aj žurnalistický krúžok, ktorý dokonca vydáva časopis Školská ozvena, tiež dramatický krúžok a samozrejme folklórno-tanečný, do ktorého je zapojená až tretina všetkých žiakov školy.