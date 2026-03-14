Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
Vzniesli obvinenie žene, ktorá úmyselne usmrtila priateľa v Ilave

Sníma z miesta incidentu v Ilave. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj



Autor TASR
Ilava 14. marca (TASR) - Polícia vzniesla obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy a zároveň bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie 29-ročnej ženy, ktorá úmyselne usmrtila svojho priateľa. Podľa doterajšieho vyšetrovania vo štvrtok (12. 3.) v nočných hodinách, na prízemí rodinného domu v Ilave, usmrtila svojho 54-ročného priateľa, a to tak, že mu mala ostrým predmetom spôsobiť viacero bodných a bodnorezných poraní tela, v dôsledku čoho mu bola spôsobená smrť. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

„Vo štvrtok sme prijali oznámenie, že v jednom z rodinných domov v meste Ilava malo byť nájdené telo muža bez známok života, ktorý mal zomrieť na následky násilného konania,“ uviedla Krajčíková s tým, že ešte vo štvrtok policajti trenčianskej krajskej kriminálky na základe intenzívnej operatívno-pátracej činnosti zadržali páchateľku a po vykonaní procesných úkonov ju umiestnili v cele policajného zaistenia.

V súvislosti s uvedeným prípadom zadržali ďalšie dve osoby mužského pohlavia, ktorých účasť na trestnom čine bola doposiaľ vykonanými úkonmi vylúčená a z toho dôvodu ich prepustili na slobodu. O ďalšom osude 29-ročnej páchateľky bude rozhodovať súd.


VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla