Vzniesli obvinenie žene, ktorá úmyselne usmrtila priateľa v Ilave
O ďalšom osude 29-ročnej páchateľky bude rozhodovať súd.
Autor TASR
Ilava 14. marca (TASR) - Polícia vzniesla obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy a zároveň bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie 29-ročnej ženy, ktorá úmyselne usmrtila svojho priateľa. Podľa doterajšieho vyšetrovania vo štvrtok (12. 3.) v nočných hodinách, na prízemí rodinného domu v Ilave, usmrtila svojho 54-ročného priateľa, a to tak, že mu mala ostrým predmetom spôsobiť viacero bodných a bodnorezných poraní tela, v dôsledku čoho mu bola spôsobená smrť. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Vo štvrtok sme prijali oznámenie, že v jednom z rodinných domov v meste Ilava malo byť nájdené telo muža bez známok života, ktorý mal zomrieť na následky násilného konania,“ uviedla Krajčíková s tým, že ešte vo štvrtok policajti trenčianskej krajskej kriminálky na základe intenzívnej operatívno-pátracej činnosti zadržali páchateľku a po vykonaní procesných úkonov ju umiestnili v cele policajného zaistenia.
V súvislosti s uvedeným prípadom zadržali ďalšie dve osoby mužského pohlavia, ktorých účasť na trestnom čine bola doposiaľ vykonanými úkonmi vylúčená a z toho dôvodu ich prepustili na slobodu. O ďalšom osude 29-ročnej páchateľky bude rozhodovať súd.
„Vo štvrtok sme prijali oznámenie, že v jednom z rodinných domov v meste Ilava malo byť nájdené telo muža bez známok života, ktorý mal zomrieť na následky násilného konania,“ uviedla Krajčíková s tým, že ešte vo štvrtok policajti trenčianskej krajskej kriminálky na základe intenzívnej operatívno-pátracej činnosti zadržali páchateľku a po vykonaní procesných úkonov ju umiestnili v cele policajného zaistenia.
V súvislosti s uvedeným prípadom zadržali ďalšie dve osoby mužského pohlavia, ktorých účasť na trestnom čine bola doposiaľ vykonanými úkonmi vylúčená a z toho dôvodu ich prepustili na slobodu. O ďalšom osude 29-ročnej páchateľky bude rozhodovať súd.