Vznikla firma pre obnovu a prevádzku bratislavských kúpeľov Grössling

Bratislava 29. novembra (TASR) - Rekonštrukciu a následnú prevádzku zaniknutých kúpeľov a mestskej knižnice Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave bude mať na starosti firma MKK Grössling. Po bratislavskom mestskom zastupiteľstve vznik spoločnosti odobril aj Protimonopolný úrad SR. TASR o tom informovali z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) s tým, že hlavné mesto získalo menšinového partnera, ktorý čiastočne pomôže sfinancovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta.



"Partneri Hlavné mesto Bratislava aštátny investičný fond Slovak Investment Holding (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvorili zmluvu, ktorou založili obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grssling," spresnil MIB. Firma MKK Grössling bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov na nový komunitný verejný priestor, ktorý bude spájať mestské kúpele, mestskú knižnicu, park a kaviareň, či priestor pre deti. Táto spoločnosť tiež bude mať v kompetencii ich následnú prevádzku.



Štátny investičný fond poskytne investíciu vo výške 4,1 milióna eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti. Výška vkladu hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850.000 eur. Bratislavská samospráva zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. Vďaka investícii od SIH sa tak zníži potreba projektového financovania asúčasne sa tým novovzniknutej firme umožní získať bankový úver na zvyšných desať miliónov eur, keďže sa zvýšia vlastné zdroje projektu. "Vklad hlavného mesta je tak limitovaný a projekt sa bude financovať primárne z externých zdrojov," spresnil MIB.



Pre Grössling bol podľa mesta vypracovaný projekt anastavený model tak, aby pri dennej návštevnosti približne 500 ľudí boli kúpele schopné zarobiť si na svoju prevádzku aj postupné splácanie bankového úveru.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy. Rekonštrukcia budovy má prebiehať v rokoch 2021 až 2026, pričom spustenie prevádzky kúpeľov sa očakáva v roku 2026.



"Už počas tohto roka postupne prebiehajú práce na zakonzervovanie pôvodných vzácnych častí kúpeľov, ako bola napríklad obnova historického komína," spresnil MIB. Pracuje sa tiež na projektovej dokumentácii a realizujú sa aj prvé búracie fázy, ktoré odstraňujú nenosné vnútorné vrstvy konštrukcie. Tie postupne pribúdali od konca 2. svetovej vojny a podľa inštitútu nemajú historickú hodnotu.