Vznikla podporná skupina pre príbuzných človeka so schizofréniou
Podporná skupina je reakciou na dlhoročné skúsenosti pracovníkov DSS a RS Samária, ktoré dlhodobo poskytuje podporu ľuďom so schizofréniou.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - V Bratislave vznikla podporná skupina pre príbuzných človeka so schizofréniou. Môžu tam získať informácie, podporu a možnosť zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi, ktorí prežívajú niečo podobné. Otvoril ju Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko (DSS a RS) Samária, ktoré prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita (BACH). TASR o tom za charitu informovala Eva Sládková.
Podporná skupina je reakciou na dlhoročné skúsenosti pracovníkov DSS a RS Samária, ktoré dlhodobo poskytuje podporu ľuďom so schizofréniou. „Impulzom pre vznik podpornej skupiny boli práve skúsenosti z praxe. Rodinní príslušníci ľudí so schizofréniou sa často ocitajú v náročnej životnej situácii bez dostatočných informácií a podpory,“ uviedla Sládková. Poukázala na to, že príbuzní duševne chorých sú často odkázaní najmä na seba.
Rodiny sa podľa sociálnej pracovníčky Ziny Halaškovej často obracajú na odborníkov s pocitmi vyčerpania, bezmocnosti či strachu z budúcnosti. Hľadajú rovnováhu medzi tým, ako veľmi svojmu blízkemu pomáhať a koľko priestoru mu ponechať. Zároveň sa podľa nej snažia podporiť jeho stabilitu a čo najbežnejší život. Ako doplnila, situácia blízkych ľudí je špecifická aj tým, že dlhodobo nesú veľkú mieru zodpovednosti a zároveň sa stretávajú s nejasnosťami v oblasti liečby, sociálnej podpory či spoločenských predsudkov.
Podporná skupina pod vedením odborníkov ponúka príbuzným ľudí so schizofréniou priestor, kde môžu otvorene hovoriť o svojich pocitoch a skúsenostiach. Skúsenosti pracovníkov Samárie ukazujú, že stretnutia s ľuďmi v podobnej situácii môžu priniesť veľkú úľavu. „Keď majú rodiny možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí prežívajú niečo podobné, prináša im to pocit porozumenia a spolupatričnosti. Môžu si navzájom odovzdávať skúsenosti, praktické rady aj stratégie zvládania náročných situácií. Pre mnohých je veľmi dôležité zistenie, že v tejto situácii nie sú sami,“ dodala Halašková.
