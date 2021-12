Vznikol filmový dokument o histórii skautingu v Nitre

Nitra 24. decembra (TASR) - Najstaršie obdobie existencie skautingu v Nitre mapuje nový filmový dokument, ktorý pripravili skauti z 23. zboru Nitrava. Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať osobnosti, ktoré pôsobili v skautskom hnutí na území mesta Nitra v 20. storočí.



Výstupom je filmový dokument, ktorý dopĺňa aj vydanie brožúry, príprava podporných webových stránok a rôzne sprievodné podujatia, ktoré budú súvisieť s prezentáciou dokumentu na verejnosti. Skauti zbierali podklady k dokumentu niekoľko rokov.



Výsledkom ich práce je materiál, ktorý predstaví dejiny skautingu i zaujímavé osobnosti, ktoré sa mu venovali. „Chceme kráčať ďalej po cestách, ktoré oni objavili, a zároveň rozvíjať tradície, ktoré založili. Boli to zlaté časy skautingu, keď v meste Nitra žili a aktívne pracovali stovky skautov a skautiek, ktorí sa aktívne zapájali do verejného života,“ uviedli tvorcovia dokumentu.



Ako pripomenuli, ich projekt sledoval aj vedľajšie ciele. „Chceme inšpirovať mladých dospelých prostredníctvom odkrývania životných príbehov zabudnutých skautských osobností mesta. To by v konečnom dôsledku mohlo prispieť k zvyšovaniu kultúrnosti spoločenského prostredia, v ktorom žijú a pôsobia, a tiež k zlepšeniu medzigeneračného dialógu,“ doplnili nitrianski skauti.