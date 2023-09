Vznikol Klub riaditeľov základných škôl v okrese Trnava

Trnava 22. septembra (TASR) - Zástupcovia 26 základných škôl (ZŠ) trnavského regiónu založili na stretnutí Regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU) nový Klub riaditeľov základných škôl v okrese Trnava. Klub povedie riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST Eva Polláková, informovala o tom Katarína Kissová z centra.



"Už po prvých stretnutiach a predstavení RCPU v minulom školskom roku sme zachytili záujem o podporu samotných riaditeľov. Mali túžbu stretávať sa, navzájom sa spoznávať a inšpirovať. V prvom roku fungovania sme našu energiu investovali do oslovovania škôl, realizácie workshopov a samotného mentoringu. Dali sme si však záväzok, že vyslaný signál od riaditeľov počas prázdnin pretavíme do konkrétnej podpory," vysvetlila Martina Grošková, ktorá minulý školský rok centrum zakladala.



Polláková vníma zmysel v budovaní takejto komunity. "Riaditeľ školy sa často cíti osamotený pred učiteľmi, pred zriaďovateľom, tímom či rodičmi. Víta možnosť poradiť sa, porozprávať alebo sa podeliť o svoje témy v spoločnosti iných, ktorí čelia podobným výzvam. Sama som absolventkou Akadémie riaditeľov," uviedla. Členovia novovzniknutého klubu prejavili záujem hostiť jednotlivé zasadnutia na svojich školách. Grošková to hodnotí ako prínosné. "Nebude to len obohatenie vo vybraných témach, ale budú môcť zažiť kultúru inej školy, inšpirovať sa priestorom či projektmi, ktoré tvoria identitu každej školy. Práve to by bolo naplnenie cieľa podpory riaditeľov v najväčšej miere, akú im RCPU dokáže ponúknuť," doplnila.