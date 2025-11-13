< sekcia Regióny
VZORKY VODY V ŠTÚROVE: Toto ukázali výsledky
Epidemiologické vyšetrovanie vzoriek vody z kúpaliska súvisí s úmrtím 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove, odobratých v júni v súvislosti s úmrtím 11-ročného chlapca, sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri. Pre TASR to potvrdili z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Vo vyšetrovaných vzorkách sme Naegleriu fowleri (NF) laboratórne nepotvrdili. Táto informácia znamená, že v tej danej vyšetrovanej vzorke, odobranej v danom čase a na danom mieste, nebola NF laboratórne potvrdená alebo bola pod detekovateľnou hranicou, čo nevylučuje, že sa NF mohla nachádzať na iných miestach,“ uviedol úrad.
Ozrejmil, že na kúpalisku Vadaš opakovane laboratórne potvrdili prítomnosť améb (rod Naegleria a rod Acanthamoeba). „Ak je laboratórne potvrdený rod Naegleria, tak to poukazuje na riziko, že sú vhodné podmienky na výskyt ďalších druhov tohto rodu vrátane NF,“ vysvetlil ÚVZ. Dodal, že v monitoringu kvality vody na kúpanie so zameraním na výskyt améb naďalej pokračuje.
Epidemiologické vyšetrovanie vzoriek vody z kúpaliska súvisí s úmrtím 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri. Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na Vadaši. Areál termálneho kúpaliska následne dočasne zatvorili.
Nákaza slzovičkovkou zhubnou (Naegleria fowleri) vzniká zvyčajne vtedy, keď sa kontaminovaná voda dostane do nosovej dutiny. Odtiaľ preniká do mozgu a vyvoláva ochorenie naeglerióza. Nákaza je veľmi zriedkavá, celosvetovo sa eviduje len niekoľko stoviek ochorení.
