VZOROVÉ DETI: V Galante nezistili alkohol ani u jedného mládežníka
Akcia sa uskutočnila počas konania Galantských trhov, pričom policajti skontrolovali viaceré miesta a podniky v meste Galanta a okolitých obciach.
Autor TASR
Galanta 19. augusta (TASR) - Počas piatkovej (15. 8.) policajnej akcie v Galante a okolí nezistili požitie alkoholu ani u jednej osoby mladšej ako 18 rokov. Akcia sa uskutočnila počas konania Galantských trhov, pričom policajti skontrolovali viaceré miesta a podniky v meste Galanta a okolitých obciach. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Celkovo skontrolovali 47 detí, z ktorých ani jedno nemalo pozitívnu dychovú skúšku. Potom preverili aj obce Košúty, Mostová, Čierny Brod, Čierna Voda, Matúškovo, Kajal, Gáň a Topoľnica, všetky s negatívnym výsledkom,“ priblížila polícia. Akciu vykonala spolu s mestskými policajtmi v Galante a pracovníčkou sociálnej kurately. V podobných akciách bude pokračovať aj naďalej.
