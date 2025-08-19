Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VZOROVÉ DETI: V Galante nezistili alkohol ani u jedného mládežníka

Snímka z miesta policajnej akcie. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Akcia sa uskutočnila počas konania Galantských trhov, pričom policajti skontrolovali viaceré miesta a podniky v meste Galanta a okolitých obciach.

Autor TASR
Galanta 19. augusta (TASR) - Počas piatkovej (15. 8.) policajnej akcie v Galante a okolí nezistili požitie alkoholu ani u jednej osoby mladšej ako 18 rokov. Akcia sa uskutočnila počas konania Galantských trhov, pričom policajti skontrolovali viaceré miesta a podniky v meste Galanta a okolitých obciach. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Celkovo skontrolovali 47 detí, z ktorých ani jedno nemalo pozitívnu dychovú skúšku. Potom preverili aj obce Košúty, Mostová, Čierny Brod, Čierna Voda, Matúškovo, Kajal, Gáň a Topoľnica, všetky s negatívnym výsledkom,“ priblížila polícia. Akciu vykonala spolu s mestskými policajtmi v Galante a pracovníčkou sociálnej kurately. V podobných akciách bude pokračovať aj naďalej.

