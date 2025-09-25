Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Regióny

DRÁMA V LESE: Záchranári museli uviesť muža do umelého spánku

.
Miesto zásahu. Foto: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Lekára spustili pomocou navijaka priamo do ťažko dostupného terénu, kde pacientovi poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie. transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lúky 25. septembra (TASR) - Leteckí záchranári v stredu (24. 9.) popoludní pomáhali v lesnom teréne nad obcou Lúky (okres Púchov) 42-ročnému mužovi s poruchou vedomia. Existovalo u neho podozrenie na závažný epileptický záchvat. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air-Transport Europe.

„Lekára spustili pomocou navijaka priamo do ťažko dostupného terénu, kde pacientovi poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie. V spolupráci s pozemnými záchranármi bol muž prevezený terénnym vozidlom k miestu pristátia vrtuľníka,“ uviedli leteckí záchranári.

Vzhľadom na závažnosť stavu pacienta záchranári uviedli do umelého spánku a následne ho v kritickom stave letecky transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline.

.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala

Fico: Vláda nemá zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie