DRÁMA V LESE: Záchranári museli uviesť muža do umelého spánku
Lekára spustili pomocou navijaka priamo do ťažko dostupného terénu, kde pacientovi poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie. transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline.
Autor TASR
Lúky 25. septembra (TASR) - Leteckí záchranári v stredu (24. 9.) popoludní pomáhali v lesnom teréne nad obcou Lúky (okres Púchov) 42-ročnému mužovi s poruchou vedomia. Existovalo u neho podozrenie na závažný epileptický záchvat. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air-Transport Europe.
„Lekára spustili pomocou navijaka priamo do ťažko dostupného terénu, kde pacientovi poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie. V spolupráci s pozemnými záchranármi bol muž prevezený terénnym vozidlom k miestu pristátia vrtuľníka,“ uviedli leteckí záchranári.
Vzhľadom na závažnosť stavu pacienta záchranári uviedli do umelého spánku a následne ho v kritickom stave letecky transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline.
