Warholove diela budú prezentovať na Kremenci v Poloninách

Medzilaborce 4. augusta (TASR) – Osem výstavných tlačí diel Andyho Warhola vynesú v piatok (5. 8.) na Kremenec, najvyšší vrch Polonín na slovensko-poľsko-ukrajinskom trojhraničí. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach tak odštartuje koncept experimentálnych performatívnych výstav s názvom 15 minút slávy. Ako pre TASR uviedol riaditeľ múzea Martin Cubjak, projekt, ktorého myšlienka vznikla počas prvej vlny ochorenia COVID-19, má za cieľ predstaviť umenie mimo tradičných výstavných siení a tiež spojiť plánované s náhodným. Vynesenie umeleckých diel do prírody bude mať podľa neho svetovú historickú premiéru.



"Veríme, že umenie, aj to vysoké, by sa malo popularizovať tak, aby bolo čo najbližšie k ľuďom. Našou prioritou je tiež spojiť plánované s náhodným, komunikovať o umení na miestach, ktorých primárny charakter nie je pripravený pre umeleckú prezentáciu," uviedol.



Ako ozrejmil, myšlienka konceptu krátkodobých výstav diel Andyho Warhola na netradičných miestach vznikla počas prvého lockdownu, keď nebolo umenie v inštitúciách pre verejnosť prístupné. Pôvodne malo ísť o 15-minútové výstavy inšpirované Warholovým výrokom: "Každý raz bude mať svojich 15 minút slávy." Výstavy, s ktorými sa MMUAW v piatok začne, budú napokon dlhšie. Ich "plánovanie" spočíva vo výbere miesta a obrazov, ktoré s ním budú mať súvislosť, prvkom "náhody", ktorá bola podľa Cubjaka pre Warholovu tvorbu typická, je neznámy počet ľudí, ktorí inštalované diela uvidia. Krátky časový predstih medzi avizovaním ďalšej výstavy a jej realizáciou je preto zámerom. "Naším zámerom nie je, aby ľudia pre to na konkrétne miesto prišli, ale skôr prekvapiť turistov, ktorí sa v lokalite nachádzajú," uviedol.



Výber Kremence ako miesta prvej exteriérovej výstavy je symbolický. "Je to jednak prostredie typické pre oblasť, v ktorej Warholovi rodičia žili a tiež v aktuálnej situácii vojnového konfliktu na Ukrajine je Kremenec symbolickým miestom, kde sa stretáva 'svet Európskej únie' s tým ukrajinským," vysvetlil Cubjak. Medzi ďalšími zamýšľanými miestami je Miková, odkiaľ pochádzali Warholovi rodičia, Sninský kameň, Údolie smrti či opustené budovy roľníckych družstiev. Niektoré z nich zamýšľajú prekryť striebornou fóliou, aby evokovali zážitok z Warholovej Factory.



Zo všetkých výstav má tiež vzniknúť video približujúce jednak prejdenú trasu, inštaláciu umeleckých diel, reakcie ľudí, ktorí na výstavy "natrafia" či rozhovory s nimi.



Pracovníci múzea vyrazia v piatok na túru na Kremenec z Novej Sedlice o 7.30 h.