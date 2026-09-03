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Warholovo múzeum otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy
Podľa riaditeľa múzea Martina Cubjaka sa vlak z Prahy po 35 rokoch symbolicky vracia v čase, keď sa začína nová kapitola múzea.
Autor TASR
Medzilaborce 3. septembra (TASR) - Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok (4. 9.) mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovuotvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť sprístupní verejnosti. Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, symbolicky tak nadviažu na udalosť spred 35 rokov, keď bol pri príležitosti výstavy Andyho Warhola vypravený z Prahy do Medzilaboriec špeciálny vlak WARHOLTOUR.
ZSSK zároveň dočasne premenuje nočné vlaky EN 442/443 SLOVAKIA na SLOVAKIA POP-ART. Pod týmto názvom budú vedené niekoľko dní aj vo vyhľadávačoch spojení a v predajnom systéme. Železnica bola súčasťou významnej udalosti v histórii múzea už 5. októbra 1991. Z Prahy vtedy vypravili špeciálny vlak WARHOLTOUR na vernisáž výstavy Andy Warhol v kraji svojich rodičov. Zúčastnil sa na nej aj Warholov brat John Warhola a výstavu navštívilo viac ako 2000 ľudí. „Kultúra a cestovný ruch v regiónoch potrebujú aj dobré dopravné spojenie. Železnica dokáže priviezť návštevníkov nielen z iných častí Slovenska, ale aj zo zahraničia,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.
Podľa riaditeľa múzea Martina Cubjaka sa vlak z Prahy po 35 rokoch symbolicky vracia v čase, keď sa začína nová kapitola múzea. „Je to krásne prepojenie histórie so súčasnosťou a verím, že SLOVAKIA POP-ART privedie za Andy Warholom do regiónu mnoho nových návštevníkov,“ uviedol Cubjak.
V deň slávnostného znovuotvorenia bude vstup do múzea pre verejnosť bezplatný. „Nechceme však zostať iba pri jednom mimoriadnom spoji. Od nasledujúceho dňa spojíme cestovanie ZSSK aj s 20-percentnou zľavou do múzea. Chceme tak ľuďom uľahčiť cestu za kultúrou a zároveň podporiť región, ktorý má čo ponúknuť návštevníkom zo Slovenska aj zo zahraničia,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa po rozsiahlej rekonštrukcii za takmer 16 miliónov eur opäť otvorí verejnosti. Obnova realizovaná Prešovským samosprávnym krajom v rokoch 2023 až 2026 priniesla nové expozičné a edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholove diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. Súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, živé sochy, kvízy a koncerty Kataríny Koščovej, Dominiky Novotnej & AMT Trio a skupiny Komajota. „Návštevníci sa môžu tešiť na nové technické a zážitkové novinky, ktoré táto nová budova prináša. Diela Andyho Warhola si teda budú môcť už v tento prvý deň nielen pasívne prezerať, ale doslova aktívne zažívať. Rekonštrukcia totiž doslova prepojila originálne umenie, modernú architektúru, digitálne technológie, ale aj vzdelávanie a kultúrny turizmus,“ doplnil Cubjak.
ZSSK zároveň dočasne premenuje nočné vlaky EN 442/443 SLOVAKIA na SLOVAKIA POP-ART. Pod týmto názvom budú vedené niekoľko dní aj vo vyhľadávačoch spojení a v predajnom systéme. Železnica bola súčasťou významnej udalosti v histórii múzea už 5. októbra 1991. Z Prahy vtedy vypravili špeciálny vlak WARHOLTOUR na vernisáž výstavy Andy Warhol v kraji svojich rodičov. Zúčastnil sa na nej aj Warholov brat John Warhola a výstavu navštívilo viac ako 2000 ľudí. „Kultúra a cestovný ruch v regiónoch potrebujú aj dobré dopravné spojenie. Železnica dokáže priviezť návštevníkov nielen z iných častí Slovenska, ale aj zo zahraničia,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.
Podľa riaditeľa múzea Martina Cubjaka sa vlak z Prahy po 35 rokoch symbolicky vracia v čase, keď sa začína nová kapitola múzea. „Je to krásne prepojenie histórie so súčasnosťou a verím, že SLOVAKIA POP-ART privedie za Andy Warholom do regiónu mnoho nových návštevníkov,“ uviedol Cubjak.
V deň slávnostného znovuotvorenia bude vstup do múzea pre verejnosť bezplatný. „Nechceme však zostať iba pri jednom mimoriadnom spoji. Od nasledujúceho dňa spojíme cestovanie ZSSK aj s 20-percentnou zľavou do múzea. Chceme tak ľuďom uľahčiť cestu za kultúrou a zároveň podporiť región, ktorý má čo ponúknuť návštevníkom zo Slovenska aj zo zahraničia,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa po rozsiahlej rekonštrukcii za takmer 16 miliónov eur opäť otvorí verejnosti. Obnova realizovaná Prešovským samosprávnym krajom v rokoch 2023 až 2026 priniesla nové expozičné a edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholove diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. Súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, živé sochy, kvízy a koncerty Kataríny Koščovej, Dominiky Novotnej & AMT Trio a skupiny Komajota. „Návštevníci sa môžu tešiť na nové technické a zážitkové novinky, ktoré táto nová budova prináša. Diela Andyho Warhola si teda budú môcť už v tento prvý deň nielen pasívne prezerať, ale doslova aktívne zažívať. Rekonštrukcia totiž doslova prepojila originálne umenie, modernú architektúru, digitálne technológie, ale aj vzdelávanie a kultúrny turizmus,“ doplnil Cubjak.