Warholovo múzeum v Medzilaborciach sa dočká rekonštrukcie

Prešov/Medzilaborce 19. septembra (TASR) – Pôvodne v januári očakávanú prvú splátku schválenej dotácie vlády na rozsiahlu rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach v sume dva milióny eur už má Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom účte. "Je to signál, že projekt ide podľa pôvodného zámeru a vláda nám odobrila štátnu pomoc v plnej výške 7,1 milióna eur," informoval v piatok 18. septembra PSK na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Sme šťastní. To znamená, že všetko pôjde podľa schváleného plánu a budeme môcť začať ďalšie práce smerujúce k tomu, aby sme mohli začať tú komplexnú veľkú rekonštrukciu a splniť si veľký malý sen o krajšom, lepšom a novom Múzeu 2.0," reagoval na informáciu pre TASR riaditeľ múzea Martin Cubjak s tým, že múzeum preto bude v nasledujúcich mesiacoch robiť na dopracovaní realizačného projektu. K stavbe síce nutný nie, múzeum ho však napriek tomu chce. "Aby neboli priestory pre špekulácie pri samotnej realizácii," vysvetlil.



Ako doplnil, prípravu verejného obstarávania bude následne manažovať zriaďovateľ múzea, PSK. Keďže Cubjak predpokladá, že verejné obstarávanie sa vzhľadom na rozsiahlosť investície bude realizovať aj prostredníctvom európskeho vestníka, samotný začiatok stavebných prác očakáva najskôr v závere leta budúceho roka. Vtedy by sa MMUAW zároveň uzavrelo po výročnej sezóne. "Budúci rok budeme mať 30. výročie založenia múzea, budeme robiť oslavy. Takže sa tešíme, že bude aj priestor pre činnosť múzea a spolu s výročím uzatvoríme múzeum a otvoríme rekonštrukciu," ozrejmil.



Dotáciu vo výške 7,1 milióna eur na komplexnú rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov MMUAW schválila bývalá vláda na jednom zo svojich výjazdových rokovaní. Jej cieľom je zjednotiť interiér s exteriérom a výrazne zmodernizovať múzeum pre 21. storočie. Zámeru má napomôcť najmä takzvaná konštrukčná responzívna fasáda, ktorú Cubjak prirovnáva k Pompidou v Paríži.



Múzeum, ako i PSK v súvislosti s potrebou komplexnej rekonštrukcie kultúrneho stánku poukazujú najmä na skutočnosť, že ide o jediné múzeum svojho druhu v Európe, ktoré je zároveň najsilnejším prvkom regiónu, čo sa týka možností jeho rozvoja.