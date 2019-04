Way Industries chce s odmínovačom Božena naďalej pomáhať Srí Lanke

Odmínovač Božena nasadila srílanská armáda najmä na severe ostrova, ktorý najviac ohrozovali útoky Tamilských tigrov.

Krupina 26. apríla (TASR) - K celkom 20 kusom odmínovacích strojov Božena, ktoré krupinská spoločnosť Way Industries dodala na Srí Lanku v rokoch 2003 - 2010, by mal ešte tento rok pribudnúť ďalší. Firma tak chce aj naďalej podporovať bezpečnosť a mierotvorný proces v ázijskej krajine, ktorá bola roky zmietaná občianskou vojnou.



Ako v súvislosti s veľkonočnými teroristickými útokmi pre TASR uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Jozef Marinič, slovenské odmínovače pomohli vyčistiť zamínované oblasti pre výstavbu ciest a infraštruktúry, poľnohospodárske plochy a obydlia civilných obyvateľov.



Odmínovač Božena nasadila srílanská armáda najmä na severe ostrova, ktorý najviac ohrozovali útoky Tamilských tigrov. Odmínovacie práce sa uskutočňovali najmä v provinciách Batticaloa, Kilinochi, Mullaitivu, Mallav a Vavuniya.



„V súčasnosti rokujeme o dodávke ďalšieho kusa odmínovača Božena 4+ na Srí Lanku, pričom k podpisu kontraktu by mohlo prísť do konca tohto roka,“ uviedol Marinič.



Okrem priamych dodávok technológií zabezpečujú krupinskí strojári pre miestne ozbrojené zložky aj prísun náhradných dielov a servisné aktivity. „Na Srí Lanke sme tiež zabezpečili šesť obslužných školení vojakov, pričom zamestnanci našej spoločnosti sa zúčastnili priamo aj na reálnom odmínovaní v teréne,“ pripomenul.



Výrobné portfólio spoločnosti tvoria predovšetkým šmykom riadené nakladače, odmínovacie a bezpečnostné systémy. Doteraz spoločnosť vyexpedovala viac ako 200 odmínovačov Božena do viac ako 30 krajín sveta. Slovenské odmínovacie systémy boli tiež použité v rámci globálnych mierových operácií v Iraku, Afganistane, Etiópii, Kosove, či v Chorvátsku.