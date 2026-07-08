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Weberovu ulicu v centre Prešova čaká rekonštrukcia za vyše 160.000 eur
Rekonštruovaný bude úsek od križovatky s Hlavnou ulicou po križovatku s Jarkovou ulicou v dĺžke 70,5 metra.
Autor TASR
Prešov 8. júla (TASR) - Weberova ulica v historickom centre mesta Prešov prejde rekonštrukciou. Zhotoviteľ prevzal stavenisko a práce potrvajú do jesene. Vstup do prevádzok zostane počas prác zachovaný. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú viac ako 160.000 eur. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Rekonštruovaný bude úsek od križovatky s Hlavnou ulicou po križovatku s Jarkovou ulicou v dĺžke 70,5 metra. Na mieste rekonštrukcie bude umiestnené dočasné dopravné značenie. Vstup do prevádzok na Weberovej ulici vrátane predajne cestovných lístkov Dopravného podniku mesta Prešov zostane podľa Šitárovej aj počas rekonštrukcie pre obyvateľov zachovaný.
„V rámci rekonštrukcie budú zrealizované nové podklady, spevnené plochy, izolácia a obrubníky. Cestná komunikácia bude zhotovená z kamennej dlažby a chodník pre peších z porfýru. Nanovo bude vyznačené aj vodorovné dopravné značenie,“ povedala Šitárová.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Unistav. Celkové náklady na rekonštrukciu Weberovej ulice sú podľa zmluvy o dielo v objeme 161.062,81 eura vrátane DPH, a to z vlastných zdrojov mesta Prešov. Rekonštrukcia bude podľa Šitárovej dokončená koncom októbra tohto roka.
Rekonštruovaný bude úsek od križovatky s Hlavnou ulicou po križovatku s Jarkovou ulicou v dĺžke 70,5 metra. Na mieste rekonštrukcie bude umiestnené dočasné dopravné značenie. Vstup do prevádzok na Weberovej ulici vrátane predajne cestovných lístkov Dopravného podniku mesta Prešov zostane podľa Šitárovej aj počas rekonštrukcie pre obyvateľov zachovaný.
„V rámci rekonštrukcie budú zrealizované nové podklady, spevnené plochy, izolácia a obrubníky. Cestná komunikácia bude zhotovená z kamennej dlažby a chodník pre peších z porfýru. Nanovo bude vyznačené aj vodorovné dopravné značenie,“ povedala Šitárová.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Unistav. Celkové náklady na rekonštrukciu Weberovej ulice sú podľa zmluvy o dielo v objeme 161.062,81 eura vrátane DPH, a to z vlastných zdrojov mesta Prešov. Rekonštrukcia bude podľa Šitárovej dokončená koncom októbra tohto roka.