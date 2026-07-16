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Webinár ukáže rodičom, ako chrániť deti pred drogami z automatov
Lektori objasnia rodičom, aké nebezpečné produkty sú dnes deťom dostupné, aké môžu mať účinky a riziká či ako rozpoznať možné prejavy ich užitia.
Autor TASR
Nitra 16. júla (TASR) - Odborníci zo Združenia STORM v Nitre pripravili pre rodičov detí od desať rokov bezplatný webinár venovaný drogám a nebezpečenstvu, ktoré predstavujú. Ako informovala radnica, internetová prednáška s názvom Drogy z automatov aj medzi deťmi sa uskutoční 22. júla o 18.00 h.
Účastníkov budú webinárom sprevádzať lektori združenia Pavol Ščasný a Mária Beláková, ktorí predstavia problematiku nových psychoaktívnych látok, ktoré sú mladým ľuďom dostupné prostredníctvom predajných automatov či internetu. „To, čo vyzerá ako sladkosť, ňou nemusí byť. Stačí cesta zo školy a pár eur a deti sa dnes dokážu jednoducho dostať k nebezpečným látkam,“ pripomenuli organizátori
Lektori objasnia rodičom, aké nebezpečné produkty sú dnes deťom dostupné, aké môžu mať účinky a riziká, ako rozpoznať možné prejavy ich užitia a ako reagovať v prípade, že mladý človek s týmito látkami experimentuje. "Súčasťou prednášky budú aj praktické odporúčania, ako s deťmi a mladými ľuďmi o tejto téme hovoriť. Priestor bude aj na otázky účastníkov,“ uviedli organizátori.
Ako doplnili, na webinár je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom formulára https://lnk.sk/otuip. Po naplnení kapacity bude prihlasovanie uzatvorené. Odkaz na pripojenie dostanú registrovaní účastníci e-mailom deň pred konaním podujatia.
Združenie STORM sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. V rámci svojich programov sa usiluje prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a iného rizikového správania.
Účastníkov budú webinárom sprevádzať lektori združenia Pavol Ščasný a Mária Beláková, ktorí predstavia problematiku nových psychoaktívnych látok, ktoré sú mladým ľuďom dostupné prostredníctvom predajných automatov či internetu. „To, čo vyzerá ako sladkosť, ňou nemusí byť. Stačí cesta zo školy a pár eur a deti sa dnes dokážu jednoducho dostať k nebezpečným látkam,“ pripomenuli organizátori
Lektori objasnia rodičom, aké nebezpečné produkty sú dnes deťom dostupné, aké môžu mať účinky a riziká, ako rozpoznať možné prejavy ich užitia a ako reagovať v prípade, že mladý človek s týmito látkami experimentuje. "Súčasťou prednášky budú aj praktické odporúčania, ako s deťmi a mladými ľuďmi o tejto téme hovoriť. Priestor bude aj na otázky účastníkov,“ uviedli organizátori.
Ako doplnili, na webinár je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom formulára https://lnk.sk/otuip. Po naplnení kapacity bude prihlasovanie uzatvorené. Odkaz na pripojenie dostanú registrovaní účastníci e-mailom deň pred konaním podujatia.
Združenie STORM sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. V rámci svojich programov sa usiluje prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a iného rizikového správania.