Webináre UNICEF pomôžu rodičom lepšie komunikovať so svojimi deťmi

Nitra 24. októbra (TASR) - UNICEF v spolupráci s mestom Nitra ponúka rodičom a opatrovateľom detí webináre s názvom Akadémia pre rodičov. Ich cieľom je podporiť slovenských aj ukrajinských rodičov dospievajúcich detí vo veku od desať do 18 rokov. "A to v kontexte výziev, ktorým čelia pre pokračujúcu vojnu a vysídlenie z domoviny," uviedla radnica.



Prvý zo série webinárov sa koná vo štvrtok o 17. hodine. Zameraný je na aspekty vývoja počas dospievania a komunikáciu medzi rodičmi a dospievajúcimi. "Záujemcom sa stačí zaregistrovať a obratom im príde email s linkom na pripojenie," informoval mestský úrad.



Webinár UNICEF ponúka záujemcom interaktívne stretnutia vedené odborníkmi. Zamerané sú na budovanie rodičovských zručností, podporu odolnosti a zdravých vzťahov medzi rodičmi a dospievajúcimi. "Vzhľadom na to, že mnohí ukrajinskí rodičia, najmä matky, sú v strese kvôli dlhému pracovnému času a rodičovským povinnostiam, akadémia im ponúkne sériu online webových seminárov v oblasti efektívnej komunikácie a rozpoznávania príznakov rizikového správania," doplnila radnica.