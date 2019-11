Webovú stránku Trenčína si pozrelo za rok takmer 300.000 návštevníkov

Trenčín 18. novembra (TASR) – Webové sídlo mesta Trenčín získalo v tohtoročnej súťaži ZlatyErb.sk hneď dve prvenstvá. Stránka Trenčína triumfovala v súťaži mestských webov a získala i hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko. Webstránka Trenčína mala najvyššie hodnotenie zo všetkých kategórií a je nominovaná na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb.



„Máme z toho radosť. Vďaka patrí všetkým, ktorí na webe publikujú informácie. Vďaka za viaceré skvelé návrhy smerujúce k úpravám webu tak, aby bol zrozumiteľný, aktuálny, a aby vyhovoval čo najviac užívateľom,“ uviedol trenčiansky viceprimátor Patrik Žák počas preberania ocenení na medzinárodnom kongrese ITAPA v Bratislave.



Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mesto Trenčín začalo svoju terajšiu webstránku pripravovať v roku 2016. Novú stránku mesta vytvorila spoločnosť InQool z Brna.



Vyhláseniu obstarávania predchádzala obsiahla príprava súťažných podkladov v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital. Odborníci z IT komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať na verejnej diskusnej platforme. O výsledku nerozhodovala len cena zistená prieskumom trhu, ale vyššiu prioritu mala kvalita technického riešenia, používateľsky jednoduché spracovanie a dizajn.



Od 15. novembra 2018 do 14. novembra 2019 zaznamenal web 293.794 návštevníkov, 810.611 návštev. Mesačne ide od 25.000 do 40.000 užívateľov, denne od 1000 do 2000 užívateľov. Podstránkou mestského webu je visit.trencin.sk. Venuje sa kultúre a turizmu. V rovnakom období ju navštívilo 150.168 ľudí (234.817 návštev). Zobrazili 392.672 stránok. Denne ide od 500 do 1600 užívateľov, mesačne od 10.000 do 20.000.