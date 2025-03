Welcome Hub na Technickej univerzite vo Zvolene funguje tretí semester

Zvolen 30. marca (TASR) - Miesto na štúdium, podujatia i prepojenie so zamestnávateľmi nachádzajú študenti vo Welcome Hube v budove Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene už vyše roka. Od otvorenia prešli dva semestre a začal sa tretí. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že priestor sa vďaka koordinátorom tohto miesta pomaly etabloval do študentského života na univerzite. Je to prostredie, kde môžu študenti rozvíjať svoje zručnosti i učiť sa. Prináša prednášky a vzdelávacie aktivity, ktoré vedú neformálnym a interaktívnym spôsobom. Boli to napríklad série o komunikačných, prezentačných zručnostiach i o kreatívnom myslení. Témami tiež boli duševné zdravie mladých ľudí, stres i prokrastinácia.



Hovorca uviedol, že v lete usporiadali dvojdňový kemp zameraný na podnikavosť a sebapoznanie. Dôležitým bolo podľa neho aj podujatie v spolupráci so Zväzom spracovateľov dreva a Technickou univerzitou vo Zvolene. Na stretnutí mali zamestnávatelia možnosť prezentovať svoje spoločnosti. Následne bol priestor na konverzáciu a nadviazanie kontaktov. „Vybraní študenti v rámci tohto podujatia mali tiež možnosť vyskúšať si simuláciu pracovného pohovoru s niektorým zo zamestnávateľov,“ zdôraznil. Akcia priniesla prepojenie s trhom práce, aktuálne ponuky voľných pozícií a zamestnávateľom taktiež možnosť objaviť mladé talenty v kraji.



Welcome Hub spolupracuje so študentskými organizáciami, partnermi v rámci trhu práce v kraji a univerzitným prostredím Technickej univerzity vo Zvolene. „Úspechom je aj účasť na Ideathone. Výzva sa týkala zdravotníckej témy a študentom TUZVO sa podarilo vyhrať prvé miesto a postúpiť tak na medzinárodné kolo do Budapešti,“ poznamenal Lichý s tým, že nový Welcome Hub už pôsobí aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.



Priestor na Technickej univerzite vo Zvolene ako pilotný projekt Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja otvorili pre verejnosť vlani koncom februára.