Wiezik:Je alarmujúce, že mimoriadnu situáciu na Slanej vyhlásili teraz

Bratislava 20. júla (TASR) - Je alarmujúce, že k vyhláseniu mimoriadnej situácie na rieke Slaná, ktorá je od februára znečistená, prišlo až teraz. V reakcii na vyhlásenú mimoriadnu situáciu vládou to uviedol europoslanec Michal Wiezik (Progresívne Slovensko).



Všetky argumenty na vyhlásenie mimoriadnej situácie platili podľa Wiezika aj bezprostredne po znečistení. "Slaná dnes po piatich mesiacoch dostáva šancu. Verím však, že kompetentné ministerstvá dajú konečne výhovorky bokom a prevezmú zodpovednosť nad touto ekologickou katastrofou," skonštatoval.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) návrhom vyhlásenia mimoriadneho stavu až teraz usvedčil sám seba z nekompetentnosti, skonštatovala mimoparlamentná strana Aliancia. V tomto čase už mal byť podľa nej predstavený plán na revitalizáciu rieky. "Postoj kompetentných orgánov na čele s ministerstvom životného prostredia je hanebný a pre mňa osobne aj nepochopiteľný. Ján Budaj namiesto toho, aby bil na poplach, strácal čas s kompetenčnými hádkami, čím dopustil ekologickú katastrofu nevídaných rozmerov," povedal bývalý šéf envirorezortu a predseda republikovej rady strany László Sólymos. Dodal, že pre nečinnosť ministra ohrozuje znečistená rieka pitnú vodu v studniach.



Prezidentka Zuzana Čaputová na návšteve Gemera skonštatovala, že Slaná je mŕtva rieka. Poukázala aj na to, že za päť mesiacov kontamináciu vody nezastavili a neurobili sanačné práce. Zároveň však ocenila rozhodnutie Budaja predložiť na vládu návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.