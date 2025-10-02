Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Winefest predstaví na hrade víno ako súčasť kultúrneho dedičstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počas festivalu bude prebiehať aj sprievodný kultúrny program vrátane hudobných vystúpení a krátkych prehliadok Trenčianskeho hradu (malý okruh).

Autor TASR
Trenčín 2. októbra (TASR) - Predstaviť víno ako súčasť kultúry a regionálneho dedičstva nie iba ako nápoj, ale ako výsledok práce, skúseností a prírodného prostredia je hlavným cieľom sobotného (4. 10.) podujatia Winefest na Trenčianskom hrade. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.

„Winefest spája milovníkov vína, kvalitných chutí a príjemného spoločenského zážitku. Návštevníkov čaká degustácia vín od viac ako 20 vinárov z celého Slovenska. Tí predstavia svoje najlepšie produkty od tradičných odrôd až po moderné a menej známe vína,“ informuje KOCR.

Počas festivalu bude prebiehať aj sprievodný kultúrny program vrátane hudobných vystúpení a krátkych prehliadok Trenčianskeho hradu (malý okruh). Podujatie sa začne od 13.00 h, potrvá do 19.00 h.
