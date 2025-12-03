< sekcia Regióny
Winkler kritizuje zmluvu podniku OLO s personálnou agentúrou
Tvrdí, že dohoda umožňuje vyplácať extrémne provízie za dočasne pridelených zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Martin Winkler podrobil na stredajšej tlačovej konferencii kritike zmluvu bratislavského mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s personálnou agentúrou EPF Group. Tvrdí, že dohoda umožňuje vyplácať extrémne provízie za dočasne pridelených zamestnancov.
„OLO má podľa zmluvy platiť tejto agentúre celkovú cenu práce, ktorá je približne 3200 eur, spoločne s rekordnou províziou. Táto provízia je 15,5-násobok celkovej ceny práce, čo predstavuje 50.000 eur,“ zdôraznil Winkler. Ako doplnil, OLO hradí agentúre aj ďalšie náklady vrátane mesačného paušálu 1120 eur za koordinátora, náborový poplatok 2500 eur za každého smetiara, prepláca náklady na ubytovanie, stravu, dopravu a lekárske vyšetrenie.
Winkler vyzval bratislavského primátora Matúša Valla, aby vyvodil zodpovednosť, zverejnil všetky zmluvy mesta a mestských podnikov s agentúrami, vysvetlil, kto rozhodol o používaní koeficientu 15,5 a prečo OLO neberie ľudí, ktorí sa hlásia priamo do spoločnosti. Rovnako vyzval vedenie spoločnosti, aby prišlo okolnosti dohody uzavretej v apríli 2025 vysvetliť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Stanovisko žiada aj od šéfky dozornej rady OLO Petry Hudákovej.
„OLO má podľa zmluvy platiť tejto agentúre celkovú cenu práce, ktorá je približne 3200 eur, spoločne s rekordnou províziou. Táto provízia je 15,5-násobok celkovej ceny práce, čo predstavuje 50.000 eur,“ zdôraznil Winkler. Ako doplnil, OLO hradí agentúre aj ďalšie náklady vrátane mesačného paušálu 1120 eur za koordinátora, náborový poplatok 2500 eur za každého smetiara, prepláca náklady na ubytovanie, stravu, dopravu a lekárske vyšetrenie.
Winkler vyzval bratislavského primátora Matúša Valla, aby vyvodil zodpovednosť, zverejnil všetky zmluvy mesta a mestských podnikov s agentúrami, vysvetlil, kto rozhodol o používaní koeficientu 15,5 a prečo OLO neberie ľudí, ktorí sa hlásia priamo do spoločnosti. Rovnako vyzval vedenie spoločnosti, aby prišlo okolnosti dohody uzavretej v apríli 2025 vysvetliť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Stanovisko žiada aj od šéfky dozornej rady OLO Petry Hudákovej.