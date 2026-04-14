Winkler:Riešením pre dopravu sú električkové trate i nový mestský most
Plán je podľa neho postavený v prvom rade na rozvíjaní siete koľajovej dopravy, avšak systémovom.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler predstavil riešenia pre hlavné mesto v oblasti dopravy. Jeho víziou je, aby sa Bratislava začala opäť hýbať a nestála v dopravných zápchach. Riešením majú byť električkové trate tam, kde dávajú zmysel, nový mestský most a odľahčenie dopravy na základe strategického a dlhodobého plánovania a na základe dát, nie pocitov. Informoval o tom na utorňajšej tlačovej konferencii spolu s Tiborom Schlosserom, bývalým dopravným inžinierom Bratislavy, a dopravným inžinierom Petrom Schlosserom.
„Posledné roky ukázali zásadný problém. V Bratislave sa nerozhodovalo odborne, rozhodovalo sa bez dát, bez diskusie, často bez úcty a rešpektu k odborníkom. Výsledok všetci poznáme - viac chaosu, zápch, frustrácie. Moja ambícia je jasná, vrátiť doprave rozum. Bratislava sa musí začať hýbať,“ skonštatoval Winkler.
Plán je podľa neho postavený v prvom rade na rozvíjaní siete koľajovej dopravy, avšak systémovom. Z existujúcich električkových radiál je potrebné vytvoriť sieťovú štruktúru, zároveň ich treba prepojiť jednotlivo i so zázemím mesta. Okrem iného to znamená spojiť napríklad juh mesta so západom a východom a neviesť všetko cez stred mesta. Prepojiť je potrebné napríklad Raču s Ružinovom, dobudovať električkovú trať do Borov, ale tiež prepojiť Letisko M. R. Štefánika. Čo sa financovania týka, z väčšej časti sa podľa Winklera dajú radiály a prepojenia vybudovať z eurofondov.
Ďalšou dôležitou súčasťou zlepšenia dopravy je podľa neho vybudovanie nového mestského mosta, ktorý by spojil Petržalku s východnou časťou mesta. Viedol by z okolia Ekonomickej univerzity a pokračoval by prepojením na Slovnaftskú a Kazanskú na Dolné Hony smerom na Podunajské Biskupice. Most by mal vyhradené pruhy pre nosný koľajový systém, teda električku, a to aj z toho dôvodu, že sa na Moste Apollo „nepodarilo mať“ vyhradené pruhy pre MHD. Zároveň by mal aj priestor pre alternatívnu dopravu, ako aj autá, čím by zároveň mohla poklesnúť doprava na Prístavnom moste a odľahčiť vnútromestskú tranzitnú dopravu.
„Most nie je len taká fantazmagória, ale je to niečo, čo chceme dať do územného plánu tak, aby sa v horizonte 15 až 20 rokov zrealizoval,“ podotkol Winkler s tým, že veľké dopravné projekty je potrebné začať s dostatočným časovým predstihom, keďže nejde o otázku jedného volebného obdobia, ale dlhodobej vízie rozvoja hlavného mesta.
Okrem Winklera (strana Dunaj) chce kandidovať na primátora Bratislavy aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), kandidatúru ohlásila aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po májovom prieskume.
„Posledné roky ukázali zásadný problém. V Bratislave sa nerozhodovalo odborne, rozhodovalo sa bez dát, bez diskusie, často bez úcty a rešpektu k odborníkom. Výsledok všetci poznáme - viac chaosu, zápch, frustrácie. Moja ambícia je jasná, vrátiť doprave rozum. Bratislava sa musí začať hýbať,“ skonštatoval Winkler.
Plán je podľa neho postavený v prvom rade na rozvíjaní siete koľajovej dopravy, avšak systémovom. Z existujúcich električkových radiál je potrebné vytvoriť sieťovú štruktúru, zároveň ich treba prepojiť jednotlivo i so zázemím mesta. Okrem iného to znamená spojiť napríklad juh mesta so západom a východom a neviesť všetko cez stred mesta. Prepojiť je potrebné napríklad Raču s Ružinovom, dobudovať električkovú trať do Borov, ale tiež prepojiť Letisko M. R. Štefánika. Čo sa financovania týka, z väčšej časti sa podľa Winklera dajú radiály a prepojenia vybudovať z eurofondov.
Ďalšou dôležitou súčasťou zlepšenia dopravy je podľa neho vybudovanie nového mestského mosta, ktorý by spojil Petržalku s východnou časťou mesta. Viedol by z okolia Ekonomickej univerzity a pokračoval by prepojením na Slovnaftskú a Kazanskú na Dolné Hony smerom na Podunajské Biskupice. Most by mal vyhradené pruhy pre nosný koľajový systém, teda električku, a to aj z toho dôvodu, že sa na Moste Apollo „nepodarilo mať“ vyhradené pruhy pre MHD. Zároveň by mal aj priestor pre alternatívnu dopravu, ako aj autá, čím by zároveň mohla poklesnúť doprava na Prístavnom moste a odľahčiť vnútromestskú tranzitnú dopravu.
„Most nie je len taká fantazmagória, ale je to niečo, čo chceme dať do územného plánu tak, aby sa v horizonte 15 až 20 rokov zrealizoval,“ podotkol Winkler s tým, že veľké dopravné projekty je potrebné začať s dostatočným časovým predstihom, keďže nejde o otázku jedného volebného obdobia, ale dlhodobej vízie rozvoja hlavného mesta.
Okrem Winklera (strana Dunaj) chce kandidovať na primátora Bratislavy aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), kandidatúru ohlásila aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po májovom prieskume.