Winterova nemocnica vyrieši organizáciu práce 8. mája individuálne
Autor TASR
Piešťany 3. mája (TASR) - Nemocnica Alexandra Wintera (NAW) v Piešťanoch vyrieši organizáciu práce počas 8. mája individuálne na úrovni jednotlivých oddelení a ambulancií. Postup je koordinovaný s vedúcimi pracovníkmi, pričom cieľom je zabezpečiť plynulý chod zdravotnej starostlivosti. TASR to uviedol riaditeľ NAW Miroslav Jaššo.
Na operačných oddeleniach, ako je napríklad ortopedické oddelenie, kde je na daný deň naplánovaný plný operačný program, bude prevádzka zabezpečená v plnom rozsahu. „Na oddeleniach, kde plánovaný operačný program nebol vytvorený, najmä z dôvodu nejasností ohľadom organizácie tohto dňa, bude personál čerpať dovolenku z predchádzajúceho roka,“ ozrejmil.
Akútna zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v plnom režime. „Ambulantná sféra funguje rovnako individuálne. Niektoré ambulancie pracujú v štandardnom režime, zatiaľ čo v iných majú lekári nahlásenú dovolenku,“ doplnil Jaššo.
