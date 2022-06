Workshop pre malých recitátorov v Nitre naučí, ako pracovať s textom

Nitra 13. júna (TASR) - Umeleckému prednesu a literatúre je venovaný workshop, ktorý organizuje Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre. Podujatie s názvom Hra so slovom sa v jeho priestoroch uskutoční 15. júna.



Workshop je určený deťom vo veku od sedem do 12 rokov, ktoré pracujú s umeleckým prednesom a sú v tejto oblasti začiatočníkmi. "Viesť ho bude lektorka Kristína Šimková, ktorá je dlhoročnou recitátorkou a na Základnej umeleckej škole J. Rosinského sa venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže," informovalo KOS.



Podujatie sa zameria na recitátora a jeho prejav a na prácu s prozaickým textom. "Účastníci sa prostredníctvom hry a praktických cvičení naučia pracovať s dychom, pauzou, očným kontaktom a vyskúšajú si aj, ako zvládať stres a relaxovať. Následne budú pracovať so svojím hlasom, jeho intenzitou a artikuláciou. V rámci modelových situácií a interpretácie textu sa pozrú na postavy, dej, osobný postoj recitátora a na vlastnú interpretáciu textu," uviedli organizátori.